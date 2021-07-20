В Киеве авто на крутых номерах устроило "шашки" и попало в ДТП: видео гонок

Автор видео говорит, что инцидент случился 19 июля на проспекте Николая Бажана (Харьковский массив).

"Вчера какой-то тип на Honda Legend (AA7717TB) подрезал девушку на Acura (без поворотника, вытормозил). До этого, со слов свидетелей, он играл в "шашки" на Бажана. Это спровоцировало ДТП с немалым ущербом. Может кто знает этого гонщика?" - говорится в сообщении.

Также указано, что "дата на регистраторе не выставлена".

Видео: В Киеве авто на крутых номерах устроило "шашки" и попало в ДТП (facebook.com/KyivOperativ)

Интересно, что в комментариях пользователи говорят, что автор видео сама виновата в том, что создала аварийную ситуацию.

"Как по мне - топикстартер сама его резанула при перестроении из 2 в 3. Также автору не мешало бы глубже вникнуть в ПДД и тормозить в своей полосе", - написал один из пользователей.

"Перестроилась, не посмотрела в зеркало, подрезала Аккорд. Он аккуратненько обогнал её, притормозил, показал поворотником, за что "наказывает", даже окно открыл, чтоб сказать пару ласковых, а Василиса опять, не смотря в зеркало ломанулась в другой ряд. Вот результат..." - указал комментатор.