UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве авто на крутых номерах устроило "шашки" и попало в ДТП: видео гонок

Автор: Светлана Мащенко

В Киеве авто на крутых номерах устроило "шашки" на дороге, которые закончились ДТП. Теперь водитель пострадавшего авто просит опознать гонщика, который игнорирует ПДД.

Видео с регистратора появилось в Facebook.

Автор видео говорит, что инцидент случился 19 июля на проспекте Николая Бажана (Харьковский массив).

"Вчера какой-то тип на Honda Legend (AA7717TB) подрезал девушку на Acura (без поворотника, вытормозил). До этого, со слов свидетелей, он играл в "шашки" на Бажана. Это спровоцировало ДТП с немалым ущербом. Может кто знает этого гонщика?" - говорится в сообщении.

Также указано, что "дата на регистраторе не выставлена".

Видео: В Киеве авто на крутых номерах устроило "шашки" и попало в ДТП (facebook.com/KyivOperativ)

Интересно, что в комментариях пользователи говорят, что автор видео сама виновата в том, что создала аварийную ситуацию.

"Как по мне - топикстартер сама его резанула при перестроении из 2 в 3. Также автору не мешало бы глубже вникнуть в ПДД и тормозить в своей полосе", - написал один из пользователей.

"Перестроилась, не посмотрела в зеркало, подрезала Аккорд. Он аккуратненько обогнал её, притормозил, показал поворотником, за что "наказывает", даже окно открыл, чтоб сказать пару ласковых, а Василиса опять, не смотря в зеркало ломанулась в другой ряд. Вот результат..." - указал комментатор.

Ранее мы писали, что украинская телеведущая Соломия Витвицкая попала в ДТП в Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП