В Киеве арестовали ветеранов АТО: их дело могут связать с убийством Шеремета

Арест ветеранов АТО 40-летней Инны Грищенко с позывным "Пума" и ее мужа киборга 41-летнего Владислава Грищенко ("Буча") может быть связан с расследованием дела об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Супруги Грищенко были задержаны по подозрению в покушении на убийство бизнесмена в Косове в Ивано-Франковской области в 2018 году. Тогда предприниматель вовремя заметил заложенную взрывчатку и спасся. Но атошники могут быть также причастны к убийству Шеремета, пишет Украинская правда.

Во-первых, дело по покушению в Косове ведет один и тот же следователь по особо важным делам Василий Бирко, а во-вторых, супруги подходят под описание убийц Павла Шеремета. "Пуму" арестовали 5 ноября, а ее супруга 24 сентября. В четверг Инне Грищенко объявили о подозрении и присудили 60 суток в СИЗО.

Подозреваемых к взрыву авто Шеремета описывали, как мужчину примерно 168-175 сантиметров роста с "испанской" бородкой и женщину, которая была на 5 см ниже.

Инна Грищенко в зале суда (фото: facebook.com/pumamgo)

Сама Инна Грищенко после ареста супруга писала, что его задержали на Волыни и перевели в Киев с формулировкой "в связи с причастностью к другим преступлениям". "Пума" писала, что на мужа хотят "повесить" убийство Шеремета. Она добавляла, что мужчине "вешают" не только покушение на убийство в Косово, но и журналиста Павла Шеремета.

Кроме того, стало известно, что защитник Донецкого аэропорта Грищенко имеет длинный "послужной список" преступлений. Еще в 1995 году его приговорили к 4,5 годам за воровство, в 2003 году - к 7 годам за хулиганство и избиение, а через семь месяцев к сроку добавили еще 7 лет за грабеж.

В 2009 году его досрочно освободили, а через 2,5 года снова упекли за кражу на 4 года. В конце 2013 он вышел раньше времени в самый разгар Революции Достоинства.

В 2016 он помог полиции раскрыть преступление, в котором сам же был киллером. Убийство так и не произошло, поскольку Грищенко сдал правоохранительным органам заказчика.

Инна и Владислав Грищенко (фото: facebook.com)

Военную карьеру Грищенко начал добровольцем в "Правом секторе", защищал ДАП, а позже заключил контракт с ВСУ, став сапером 95-й отдельной аэромобильной бригады.

Правоохранители провели ряд экспертиз, которые установили, что клетки с окурков сигарет, которые курил Грищенко, совпадают с биоматериалом, найденом на взрывчатке в Ивано-Франковской области.

А третий фигурант покушения в Косове, также атошник Иван Вакуленко с позывным "Пистолет" загадочно погиб (версия - самоубийство) 18 октября 2019 года. 21 октября его должны были вызывать на допрос по делу Шеремета.