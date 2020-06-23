В Киеве 19-летний мажор на Lexus устроил ДТП: представлялся журналистом с "1+1"

В Киеве в ночь на 23 июня полицейские остановили Lexus. За рулем оказался молодой человек 1999 года рождения по имени Матвеев. А. В. Водитель находился в неадекватном состоянии и устроил ДТП. Как оказалось, у парня документов на машину с собой не было, также отсутствовали и водительские права.

Об аварии написали на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Сегодня ночью в 00:10 произошло ДТП возле ТЦ "Оушен плаза". Водитель Lexus (#AA8018TK) по имени Матвеев А.В., 1999 года рождения был в неадекватном состоянии. При себе у Матвеева не было никаких документов на авто и водительского удостоверения", - сказано в сообщении

Молодой человек умолял решить вопрос деньгами и не вызывать полицию. По итогу, обещал отойти на 20 мин за деньгами, но скрылся. Интересно, что Матвеев представился журналистом канала "1+1". Полиция оформила ДТП, а Lexus виновника аварии отправили на штрафплощадку.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

В Киеве мажор на Lexus устроил ДТП (видео: Киев Оперативный)

На видео молодой парень сказал, что машина принадлежит Матвееву Олегу. Судя по всему, это его отец.

Как мы ранее сообщали, во Львове пьяный мажор пытался убежать от полиции и влетел в светофор.