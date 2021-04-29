Киев без цензуры: фото лежащих людей в метро шокировало сеть

В метро Киева замечены бездомные люди, которые размещаются на ночлег прямо на полу подземки. Люди без определенного места жительства попали в объективы камер на станции метро "Печерская".
На странице dtp.kiev.ua в Facebook показали, как люди спят на холодном полу.
"Вечер на станции метро "Печерская". Киев без цензуры", - сказано в сообщении под фото.
В метро Киева ночуют бездомные (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
В комментариях жители столицы отметили, что такая ситуация не только на станции метро "Печерская", но и на "Голосеевской" и "Демеевской". Также пользователи пишут, что этим людям просто некуда деваться, государство о них забыло.
Как мы сообщали ранее, в Киеве 27 апреля начали массово сносить МАФы. Киоски убирают в Днепровском районе столицы без предупреждения хозяев.