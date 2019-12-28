Киев станет в жутких пробках перед Новым годом: названы точные даты

В Киеве 31 декабря и 1 января на некоторых улицах будет ограничено движение транспорта. Кроме того, перед Новым годом столицу скуют пробки. Об этом информирует пресс-служба КГГА.

Движение будет запрещено 31 декабря с 20:00 до 3:00, 1 января - с 14:00 до 22:00. В связи с запретом движения разрешен проезд транспорта по улице Крещатик каждую субботу, каждое воскресенье, в праздничные и нерабочие дни. Метро будет работать в новогоднюю ночь на три часа дольше.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Некоторые троллейбусы будут ездить с изменениями на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 31 декабря с 19:30 до 02:00, а также 1 января с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00:

троллейбусы № 6 будут курсировать от Минского массива ст. м. "Лукьяновская";

троллейбусы № 16 – от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;

троллейбусы № 18 – от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

На дорогах будет сложно, поэтому, чтобы не тратить время и нервы, украинцам рекомендуют по возможности пользоваться общественным транспортом, что поможет точнее рассчитать время в пути.

По прогнозу экспертов, в преддверии Нового года на дорогах Киева в вечерние часы обычным делом могут стать пробки в 8-9 баллов. Стоит учитывать этот факт, чтобы попасть вовремя в нужное место.

"Свободнее на дорогах станет лишь к вечеру 30 декабря. А в последний день 2019 года возможны локальные пробки возле крупных ТРЦ", - предупреждают эксперты.