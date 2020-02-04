ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киев прибыл борт с ранеными бойцами ВСУ: прострелены конечности

STYLERЖизнь    04.02.2020 - 08:27
В Киев прибыл борт с ранеными бойцами ВСУ: прострелены конечности
В Киев прибыл борт с тяжелоранеными бойцами (фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

В Киев привезли военных с тяжелыми травмами, они воевали на Донбассе

В Киев снова прибыл борт с тяжелоранеными бойцами, которые воевали на Донбассе. Военные доставлены с очень тяжелыми травмами. У некоторых прострелены ноги и руки, и даже органы. Об этом на своей Facebook-странице написала волонтер Наталия Юсупова.

По словам Натальи, одному из воинов всего 23 года и он в тяжелейшем состоянии, но радуется что остался жив. Врачи в госпитале работают без перерыва и очень стараются всем помочь.

"Захожу в палату, совсем молодой парень, спрашиваю сколько лет, говорит 23. Ему оторвало конечность и очень болит. Покормили его, он все равно очень печальный. Мы у него стоим и говорим, что все пройдет. А он вдруг говорит: "У меня сегодня сын родился ..". Проклятая война, хорошо, что остался живой !! Люди, не забывайте, что в стране каждый день погибают и получают поранння наши мужественные воины", - написала волонтер.

В Киев прибыл борт с ранеными бойцами ВСУ: прострелены конечностиВ Киев прибыл борт с ранеными бойцами ВСУ: прострелены конечностиВ Киев привезли бойцов с Донбаса с тяжелыми ранениями (фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Отметим, что на Донбассе на фронте в январе 2020-го погибли в боях с оккупантами 11 военных ВСУ. Жизнь большинства из них оборвали пули вражеских снайперов. По данным пресс-центра ООС, всего в январе получили ранения 33 бойца.

Украинские воины получили новые гранаты: фото сверхмощного оружия Несла лекарство военному: побратимы рассказали о боевом медике, погибшей при обстреле (фото)
Новости Украины Вооруженные силы Украины
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь