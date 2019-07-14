На Киев несется атмосферный фронт: синоптик рассказала о серьезной опасности

14 июля, в воскресенье в Киеве ожидается атмосферный фронт. Он принесет с собой сильные дожди, грозы и молнию. Об этом предупредила на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко.

Она посоветовала киевлянам, которые находятся на природе, собираться домой, чтобы не промокнуть.

"Атмосферный фронт - уже в пути. Дожди с грозами ходят по Киевской области и подбираются к столице. Кто на воде, на берегу лужайке - понемногу собирайтесь)", - написала она.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Скриншот карт (facebook.com/tala.didenko)

В комментариях к посту синоптика украинцы отметили, где уже начался дождь. Так, например, в Ирпене осадки уже прошли. Запорожье тоже прочувствовало на себе атмосферный циклон.

Рынок столичный - уже льет.

Ирпень уже гремит.

В Запорожье прошел короткий дождь.

Скриншот комментариев (facebook.com/tala.didenko)

Как мы ранее писали, 14 июля, в западных, северных и центральных областях пройдут небольшие дожди, температура днем до +28. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, сегодня в западных, северных и центральных областях ожидаются небольшие дожди. Температура днем будет колебаться от +20 до +26, ночью от +10 до +14.