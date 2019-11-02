На Киев надвигается опасный ветер: когда ждать непогоду

В воскресенье, 3 ноября, в столице Украины будет сильный ветер 15-20 метров в секунду. В связи с этим синоптики уже объявили желтый уровень опасности. Жителям Киева нужно быть аккуратными и соблюдать правила безопасности, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Об этом сообщает КГГА.

При сильных порывах ветра эксперты советуют закрыть все окна дома и убрать с балконов предметы, которые может сдуть наружу. Если вы находитесь на улице, то необходимо подальше держаться от бигбордов, деревьев и линий электропередач.

При сильном ветре всегда можно укрыться в ближайшем здании. Чтобы сохранить себе здоровье и автомобиль, не следует стоять под большими деревьями и парковать под ними свое авто. Так же особенно необходимо остерегаться тополей.

В Украине объявлено штормовое предупреждение: карта самых опасных регионов

Дерево на дороге (фото: pixabay.com)

Если же так произошло и на автомобиль упало дерево, то главное ничего не трогать и все оставить как есть. Сначала нужно понять, сможете ли вы получить помощь от государства.

Если перед инцидентом было объявлено штормовое предупреждение, то вы ничего не сможете отсудить. Но если такого предупреждения не было, необходимо вызывать полицию.

После этого нужно оценить повреждения в независимой экспертизе и взять в гидрометцентре справку о том, что в день инцидента не было штормового предупреждения.

После этого нужно узнать ответственную организацию. Если данная организация не известна, необходимо отправить жалобу в районную администрацию с требованием найти виновного.