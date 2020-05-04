Киев начали дезинфицировать с беспилотников: появилось видео

Коронавирус в Украине не сбавляет обороты и ежедневно количество инфицированных растет в среднем на 400 -500 человек. Для того, чтобы обезопасить жителей столицы от заражения, в Киеве начнут использовать дроны и дезинфицировать улицы с воздуха.

Как рассказал мэр Киева Виталий Кличко на брифинге в понедельник, 4 мая, ранее эти беспилотники использовали для того, чтобы обрабатывать поля от пестицидов.

"Город использует для дезинфекции и беспилотные технологии — дроны. Такую технологию уже протестировали на мусороперерабатывающем заводе "Энергия" и в "Киевпасстрансе". Технология минимизирует контакт людей с местами вероятного попадания вируса, наиболее угрожающими местами. Также она эффективно покрывает площадь обработки и экономит время", - сообщил городской голова.

Он добавил, что с помощью беспилотников в столице теперь можно будет дезинфицировать трамваи, а также промышленные территории. Эти дроны для дезинфекции города предоставила компания-производитель.

В Киеве запустили дроны для дезинфекции улиц

По состоянию на 4 мая в Украине зарегистрировано 12 331 человек с диагнозом COVID-19. В Киеве коронавирусом заразились 1535 человека и за период с начала пандемии 27 человек скончались от осложнений. За последние сутки в Киеве заразились коронавирусом 15 женщин в возрасте от 27 до 81 года, 8 мужчин в возрасте от 19 до 74 лет и один 17-летний парень.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ВОЗ сделали заявление о повторном заражении коронавирусом.