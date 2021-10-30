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Киев идет на локдаун: в пунктах вакцинации огромные очереди (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве, в котором с первого ноября ужесточают карантинные ограничения, возникли большие очереди в пунктах COVID-вакцинации.

Фото очередей опубликовала на своей странице в Facebook журналистка Лина Тесленко.

Так, в столичном Международном выставочном центре на Броварском проспекте, 15 образовались огромные очереди из желающих вакцинироваться

По словам Тесленко, люди по несколько часов стоят в очереди на улице, чтобы попасть в середину. Впрочем, и в центре также есть очередь.

"Люди возмущаются, что записались, но на ту запись никто не обращает внимания. Все равно надо стоять в очереди, правда, очередь "по записи" движется чуть быстрее", - написала она.

В Киеве образовалась огромная очередь из желающих вакцинироваться (facebook.com/Лина Тесленко)

В комментариях пользователи поражены от такого количества желающих вакцинироваться.

  • Я вакцинировался еще летом, без очередей, по записи, вызвали на указанное время. А сейчас все побежали, то наверное и очереди, потому что врачи не могут сразу всех ухватить. А еще пол года назад врачи просто приглашали вакцинироваться, а тогда никто не шел;
  • Могли бы предупредить за неделю-две хотя бы, что проезд в транспорте будет по сертификатам. А не за три дня;
  • Об этом еще с лета говорят.

Раньше мы сообщали, что в Киеве 1 ноября отменят три городские электрички.

Также мы писали, что в Украине снова более 26 тысяч новых случаев коронавируса за сутки.

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Вакцинация