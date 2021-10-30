Киев идет на локдаун: в пунктах вакцинации огромные очереди (фото)

В Киеве, в котором с первого ноября ужесточают карантинные ограничения, возникли большие очереди в пунктах COVID-вакцинации.
Фото очередей опубликовала на своей странице в Facebook журналистка Лина Тесленко.
Так, в столичном Международном выставочном центре на Броварском проспекте, 15 образовались огромные очереди из желающих вакцинироваться
По словам Тесленко, люди по несколько часов стоят в очереди на улице, чтобы попасть в середину. Впрочем, и в центре также есть очередь.
"Люди возмущаются, что записались, но на ту запись никто не обращает внимания. Все равно надо стоять в очереди, правда, очередь "по записи" движется чуть быстрее", - написала она.
В комментариях пользователи поражены от такого количества желающих вакцинироваться.
Раньше мы сообщали, что в Киеве 1 ноября отменят три городские электрички.
Также мы писали, что в Украине снова более 26 тысяч новых случаев коронавируса за сутки.