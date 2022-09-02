UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Киев готовится к зиме. Город закупит мобильные котельные для резервного тепла

Фото: В Киеве готовятся к тяжелому отопительному сезону (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Киев готовится к отопительному сезону, который по прогнозам будет очень тяжелым. Для этого власти столицы приняли решение закупить мобильные котельные для обогрева. Они будут обеспечивать теплом больницы, детсады, школы и будут работать в пунктах обогрева.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко, сообщает КГГА.

Подготовка к зиме почти завершена

"Подготовка к зиме в столице на завершающей стадии, все необходимые плановые работы выполнены, идет устранение обнаруженных аварийных повреждений сетей, плановая работа на электросетях и оборудовании. Однако, понимая сложность предстоящего отопительного сезона и серьезность рисков, которыми он будет сопровождаться, учитывая военное положение, город предпринимает дополнительные меры по чрезвычайным ситуациям", - отметил Кличко.

По словам главы города, приобретен запас резервного топлива для ТЭЦ и дополнительного количества генераторов, а также было принято решение о закупке необходимого количества передвижных котельных, которые будут работать как резервные источники обогрева зданий.

Отмечается, что Киев готовится к отопительному сезону в усиленном режиме, привлекая все ресурсы и возможности.

Так, в столице провели гидравлические испытания сетей и уже ликвидировали более 2 тысяч повреждений, которые могли бы произойти зимой. Сейчас заменены более 17 км сетей.

На сегодняшний день основные теплоисточники запустили в работу, и киевлянам восстановили или продолжают возобновлять горячее водоснабжение.

Температура в жилых помещениях

Ранее отмечалось, что жителям Украины необходимо подготовиться к зиме, поскольку температура в помещениях будет ниже 20°C.

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал, что температура в помещениях будет на уровне 17-18°C, что примерно на четыре градуса ниже нормы. При этом сам отопительный сезон начнется позже и закончится раньше, чем обычно.

Напомним, ранее в Кабмине заявляли, что в Украине подготовка к отопительному сезону идет в соответствии с планом.

Также мы писали, что, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, главным риском будущего отопительного сезона являются террористические акты России на энергетические объекты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев