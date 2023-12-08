Кидався з щіткою для чищення снігу. У Києві чоловік напав на двох дівчат через зауваження (відео)

На відео, яке опублікували дівчата, видно, як спочатку невідомий кидає в одну з них сніг. А потім дістає з автівки щітку для очищення від снігу та погрожує вже нею.

При цьому він використовує грубі висловлювання та прямі словесні погрози. Лексика швидко переходить у фізичні дії: чоловік просто хапає дівчину за комір куртки та починає трусити.

Після цього він вдарив іншу дівчину, яка зафільмувала всі події на камеру. Постраждалі заявили, що підуть із цими доказами в поліцію.

Зазначимо, що на стоянці також стоять інші люди, які ніяк не зважають на конфлікт поряд.