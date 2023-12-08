Кидався з щіткою для чищення снігу. У Києві чоловік напав на двох дівчат через зауваження (відео)

У Києві біля ТРЦ "Retroville" чоловік напав на двох дівчат. Вони зробили йому зауваження, оскільки він припаркував своє авто на тротуарі. У результаті все закінчилося погрозами та киданням щітки для чищення снігу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на закритий Telegram-канал "Київ Оперативний".
На відео, яке опублікували дівчата, видно, як спочатку невідомий кидає в одну з них сніг. А потім дістає з автівки щітку для очищення від снігу та погрожує вже нею.
При цьому він використовує грубі висловлювання та прямі словесні погрози. Лексика швидко переходить у фізичні дії: чоловік просто хапає дівчину за комір куртки та починає трусити.
Після цього він вдарив іншу дівчину, яка зафільмувала всі події на камеру. Постраждалі заявили, що підуть із цими доказами в поліцію.
Зазначимо, що на стоянці також стоять інші люди, які ніяк не зважають на конфлікт поряд.
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