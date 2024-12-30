Які знаки Зодіаку найважче переживають зиму? У них починається нудьга і депресія

Овен

Ви - шукач нових пригод та істин, але прохолодна погода робить так, що ви залишаєтеся менш активними, і це вам не надто подобається. Ви ніби спостерігаєте за світом та можливостями, які проходять повз. Такий тимчасовий рівень усамітнення і бездіяльності може спровокувати нудьгу, психічний застій та відчуття сильної клаустрофобії й ізоляції.

Рак

Ви легко вловлюєте емоції інших та несете тягар оточення на власних плечах. Зимові місяці можуть створювати більш урочисту атмосферу, проте разом із тим ви можете відчувати збентеженість. У такий сезон ви будете продовжувати підбадьорювати друзів або членів сім'ї, у той час як всередині переживатимете складні емоції, які не хотіли б відчувати. Це буде спонукати вас до того, щоб регулярно фантазувати про прихід тепла та омолоджуючу природу весни.

Лев

Ви звикли знаходитися в центрі уваги та купатися в променях своєї слави, але з початком зими така здатність поступово сповільнюється та зменшується. Ви почуваєтеся щасливими, коли перебуваєте в компанії та маєте достатньо уваги. Проте зимова нудьга може виявитися для вас неприємним періодом та зменшити будь-які шанси на спілкування. А ви - отребуєте постійної міцної соціальної основи, яка необхідна вам, як повітря.

Козоріг

Взимку ви проводите багато часу вдома та насолоджуєтеся теплом, закутавшись в улюблений плед. Проте відмінність у тому, що в той час, як інші насолоджуються таким періодом, ви використовуєте кожну мить, щоб подумати про втрачені завдання чи кинутися з головою в домашні справи. Такі різкі підходи посилюються у вашому випадку з приходом зими, та змушують почуватися виснаженими, напруженими і відчайдушно потребувати відпочинку.