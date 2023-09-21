Які жири здатні покращити здоров'я, а які - згубити: список від нутриціолога

Що треба знати про жири

"Жири по-справжньому важливі для здоров'я. Для гарної роботи мозку та нервової системи, для гормонів. Жири допомагають захищати та амортизувати життєво важливі внутрішні органи", - пояснює Голобородько.

До жирів належать горіхи, олії, насіння, жирна риба, кокос, кунжут, масло, сало та фритюр.

"Вживаючи їжу з жирами, ви з меншою ймовірністю зголоднієте незабаром. Жири допомагають регулювати рівень цукру в крові, оскільки жировмісні продукти уповільнюють швидкість, з якою глюкоза, або цукор, виділяється в кров", - каже нутриціолог.

Жири можна поділити на дві основні категорії - насичені жири та ненасичені. Перші зберігають твердий стан за кімнатної температури. Це масло, сало, кокосове молоко і сире м'ясо/сало в ковбасці.

"Ненасичені жири також можна розділити на два типи - природного походження та штучні. Природні містяться у рослинних оліях, авокадо, насінні та в горіхах, жирній рибі. Штучні жири - у маргарині та в рафінованих оліях (фритюр, консерви). Цей вид ненасичених жирів не корисний. Це жири, структуру яких змінили на хімічному рівні", - каже Голобородько.

Список корисних та шкідливих жирів (фото: Instagram/ulichka_naumenko)

Чим можуть бути шкідливі ненасичені жири

"Вони руйнівною силою впливають на організм. Збільшують рівень так званого поганого холестерину, що сприяє утворенню артеріальних бляшок. По-друге, трансжири знижують рівень хорошого холестерину, який коригує попередній процес. Якщо в тілі є запалення - у суглобах чи статевій системі, гастрит, варикоз чи геморой, всі трансжири посилюватимуть цей процес", - пояснює нутриціолог.

До продуктів, які містять такі жири належать рафіновані олії, консерви, снеки, вафлі, печиво, вироблені не з масла, картопля-фрі, і навіть салати та оселедець у рафінованій олії.

"Повністю виключити ці жири не вийде, але треба обмежити споживання усіх трансжирів. З дому викиньте рафіновані олії та не купуйте промислові десерти", - радить експерт.

Насичені жири - сало, м'ясо, кокос, масло можна їсти у помірних порціях.

"Віддавайте перевагу натуральним жирам, на кшталт оливкової та горіхової олії першого віджиму, насінню гарбуза, кедру, авокадо та всім горіхам, кунжуту", - каже Голобородько.