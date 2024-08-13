Хімікати з ароматом. Які важкі хвороби може викликати звичайний освіжувач повітря

Освіжувачі повітря мають популярність, їх застосовують у повсюди. А чи замислювалися ви коли-небудь, розкриваючи упаковку придбаного освіжувача повітря з черговим ароматом квітів, фруктів, свіжості, наскільки безпечні штучні аромати?
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, наскільки безпечні освіжувачі повітря та чим вони можуть загрожувати здоров'ю людини.
Сучасні виробники створюють освіжувачі повітря за унікальними формулами, додаючи різні інгредієнти. Проте в усіх цих продуктах присутні спільні хімічні компоненти.
Формальдегід. Це ефективна речовина, яка поглинає неприємні запахи. Він є безбарвним газом із різким, характерним запахом і є токсичною речовиною.
Нітрит натрію. Один із найбільш небезпечних інгредієнтів, що входить до складу аерозолів. Використовується як консервант, має високий ступінь вогненебезпеки і також є токсичним.
Етанол. Це одноатомний спирт, який широко використовується як розчинник для інших хімічних речовин і легко займається.
Фталати. Ефіри та солі фталевої кислоти, які застосовуються для закріплення запахів і як розчинники.
Бензол. Безбарвна рідина зі специфічним запахом, яка використовується як розчинник і для синтезу інших речовин. Бензол є канцерогеном і токсичним.
Це лише деякі з багатьох шкідливих компонентів, які входять до складу освіжувачів повітря. З їх переліку видно, що ці продукти містять значну кількість небезпечних речовин, які можуть завдати шкоди здоров’ю.
Освіжувачі повітря можуть загрожувати здоров'ю людини (фото: flickr.com)
Постійне вдихання цих хімічних речовин може призводити до різних алергічних реакцій, подразнення шкіри, слизових оболонок і органів дихання.
Вдихання формальдегідів негативно впливає на центральну нервову систему, викликаючи нудоту та нервові розлади.
Крім того, тривале використання освіжувачів повітря може мати шкідливий вплив на репродуктивну та кровоносну системи. У замкненому приміщенні канцерогени легко проникають у наш організм через легені та шкіру.
Ще освіжувачі часто містять бензонат натрію (Е211) і нітрит натрію (Е250) - ці речовини можуть спричиняти мутації ДНК та викликати нейродегенеративні захворювання, такі як хвороба Паркінсона.
Не варто забувати і про печінку. Фталати накопичуються в нирках, печінці та можуть впливати на гормональну систему людини, що робить їх небезпечними для здоров'я.
Наукові дослідження показують, що використання освіжувачів повітря пов'язане з онкологічними захворюваннями, такими як лейкемія. Їх пари можуть накопичуватися в кістках і жировій тканині.
Щоб захистити своє здоров’я, важливо мінімізувати використання хімічних освіжувачів, особливо в дитячих кімнатах. Уникайте потрапляння речовин на слизову оболонку, не вдихайте їх і не направляйте струмінь на себе.
Якщо краплі потрапили на руки, одразу помийте їх. Найкращий спосіб освіжити приміщення - просто відкрити вікно та добре провітрити його.
Також варто використовувати натуральні ароматизатори. Найпростіший спосіб - це застосування ефірних олій: кілька крапель на вату (яку можна покласти на фільтр пилососа або на батарею опалення) або додати в зволожувач повітря.
Раніше ми вже писали, яка дуже небезпечна хімія є у кожному домі.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Columbia Doctors, Made Safe, Washington Post.