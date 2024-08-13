Хімікати з ароматом. Які важкі хвороби може викликати звичайний освіжувач повітря

Із чого складається освіжувач повітря?

Сучасні виробники створюють освіжувачі повітря за унікальними формулами, додаючи різні інгредієнти. Проте в усіх цих продуктах присутні спільні хімічні компоненти.

Формальдегід. Це ефективна речовина, яка поглинає неприємні запахи. Він є безбарвним газом із різким, характерним запахом і є токсичною речовиною.

Нітрит натрію. Один із найбільш небезпечних інгредієнтів, що входить до складу аерозолів. Використовується як консервант, має високий ступінь вогненебезпеки і також є токсичним.

Етанол. Це одноатомний спирт, який широко використовується як розчинник для інших хімічних речовин і легко займається.

Фталати. Ефіри та солі фталевої кислоти, які застосовуються для закріплення запахів і як розчинники.

Бензол. Безбарвна рідина зі специфічним запахом, яка використовується як розчинник і для синтезу інших речовин. Бензол є канцерогеном і токсичним.

Це лише деякі з багатьох шкідливих компонентів, які входять до складу освіжувачів повітря. З їх переліку видно, що ці продукти містять значну кількість небезпечних речовин, які можуть завдати шкоди здоров’ю.

Освіжувачі повітря можуть загрожувати здоров'ю людини (фото: flickr.com)

Як освіжувачі впливають на організм

Постійне вдихання цих хімічних речовин може призводити до різних алергічних реакцій, подразнення шкіри, слизових оболонок і органів дихання.

Вдихання формальдегідів негативно впливає на центральну нервову систему, викликаючи нудоту та нервові розлади.

Крім того, тривале використання освіжувачів повітря може мати шкідливий вплив на репродуктивну та кровоносну системи. У замкненому приміщенні канцерогени легко проникають у наш організм через легені та шкіру.

Ще освіжувачі часто містять бензонат натрію (Е211) і нітрит натрію (Е250) - ці речовини можуть спричиняти мутації ДНК та викликати нейродегенеративні захворювання, такі як хвороба Паркінсона.

Не варто забувати і про печінку. Фталати накопичуються в нирках, печінці та можуть впливати на гормональну систему людини, що робить їх небезпечними для здоров'я.

Наукові дослідження показують, що використання освіжувачів повітря пов'язане з онкологічними захворюваннями, такими як лейкемія. Їх пари можуть накопичуватися в кістках і жировій тканині.

Діти особливо чутливі до шкідливого впливу аерозолів (фото: Freepik.com)

Як зменшити вплив на здоров'я

Щоб захистити своє здоров’я, важливо мінімізувати використання хімічних освіжувачів, особливо в дитячих кімнатах. Уникайте потрапляння речовин на слизову оболонку, не вдихайте їх і не направляйте струмінь на себе.

Якщо краплі потрапили на руки, одразу помийте їх. Найкращий спосіб освіжити приміщення - просто відкрити вікно та добре провітрити його.

Також варто використовувати натуральні ароматизатори. Найпростіший спосіб - це застосування ефірних олій: кілька крапель на вату (яку можна покласти на фільтр пилососа або на батарею опалення) або додати в зволожувач повітря.