Які щоденні звички руйнують вашу печінку: лікар назвав лише 4 фактори

Прийом вітамінів

Зазвичай ми приймаємо вітаміни, щоби покращити свій стан здоров'я. Але вітаміни, особливо ті, що розчиняються в жирах, а це вітамін А, D, Е та К, можуть накопичуватися в організмі та призводити до гіпервітамінозу. А це негативно впливає на печінку.

Лікування парацетамолом

Печінка розщеплює токсини, у тому числі й ті, що містяться у ліках. Парацетамол є безпечним для вживання, але лише у рекомендованих дозах. При вживанні у великих дозах він може стати для печінки токсичним.

Любов до фруктів

Фрукти містять фруктозу, яка при надмірному вживанні фруктів може накопичуватися в організмі та перетворюватися на жир. Це може призвести до "жирної печінки", що є однією з причин розвитку цирозу печінки.

Зайва вага

Зайві кілограми можуть вказувати, що у клітинах печінки накопичується зайвий жир. А це може призвести до так званої жирної печінки, яка згодом може перерости у фіброз чи цироз.

Як захистити печінку

"В першу чергу, важливо знати, що ви можете контролювати ці фактори. Ви можете вибирати здоровіше харчування, зменшити вживання ліків, контролювати свою вагу і вживати вітаміни в розумних кількостях. Важливо звернутися до лікаря, якщо ви відчуєте біль у верхній частині живота або у вас є інші симптоми, які можуть вказувати на проблеми з печінкою. Пам'ятайте, ваше здоров'я - у ваших руках!" – дав рекомендації лікар.