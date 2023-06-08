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Комаровський назвав головну загрозу здоров'ю українців після підриву Каховської ГЕС

Фото: Комаровський відреагував на підрив Каховської ГЕС (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Російські окупанти 6 червня підірвали Каховську ГЕС. Наслідки цієї катастрофи поки що неможливо оцінити, адже вода продовжує прибувати до сіл та міст Херсонської області.

Які результати цієї трагедії можуть бути для здоров'я українців, розповів у Instagram заслужений педіатр Євген Комаровський.

Комаровський пояснив ризики для здоров'я після підриву Каховської греблі

За словами медика, міни, які дрейфують у воді – звичайно, є дуже небезпечними. Також небезпечні й токсичні продукти, які потрапляють у воду.

"Але є конкретніші ризики, на які ми можемо впливати", - зазначив експерт.

Харчова безпека

За словами Комаровського, є великий ризик заразитися кишковою інфекцією.

"Багато хто забуває, що Дніпро впадає в Чорне море. Це сотні тисяч кубометрів води з вигрібних ям і туалетів, каналізацій, сотні тисяч загиблої риби, які потраплять у море", - сказав лікар.

Від дельти Дніпра до Чорного моря – відстань 100 кілометрів, зазначає Комаровський. Найголовніший ризик від катастрофи – це заражена вода.

"Коли йдеться про кишкові інфекції - це не тільки кишкова паличка та сальмонела. Все це буде у воді", - сказав він.

Як уберегтися від інфекцій

Комаровський ще раз нагадує, що вода для харчування повинна бути тільки бутильована.

"Якщо у вас немає доступу до бутильованої води - то вода має бути тільки кип'яченою. Кип'ятити її треба не менше 5 хвилин", - зазначив лікар.

Також читайте, що відбувається зараз у затоплених містах після підриву Каховської ГЕС.

А ще розповідали про те, що люди на окупованій території Херсонської області опинились у пастці.

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