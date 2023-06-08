Комаровський назвав головну загрозу здоров'ю українців після підриву Каховської ГЕС

Комаровський пояснив ризики для здоров'я після підриву Каховської греблі

За словами медика, міни, які дрейфують у воді – звичайно, є дуже небезпечними. Також небезпечні й токсичні продукти, які потрапляють у воду.

"Але є конкретніші ризики, на які ми можемо впливати", - зазначив експерт.

Харчова безпека

За словами Комаровського, є великий ризик заразитися кишковою інфекцією.

"Багато хто забуває, що Дніпро впадає в Чорне море. Це сотні тисяч кубометрів води з вигрібних ям і туалетів, каналізацій, сотні тисяч загиблої риби, які потраплять у море", - сказав лікар.

Від дельти Дніпра до Чорного моря – відстань 100 кілометрів, зазначає Комаровський. Найголовніший ризик від катастрофи – це заражена вода.

"Коли йдеться про кишкові інфекції - це не тільки кишкова паличка та сальмонела. Все це буде у воді", - сказав він.

Як уберегтися від інфекцій

Комаровський ще раз нагадує, що вода для харчування повинна бути тільки бутильована.

"Якщо у вас немає доступу до бутильованої води - то вода має бути тільки кип'яченою. Кип'ятити її треба не менше 5 хвилин", - зазначив лікар.