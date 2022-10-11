Які продукти категорично не можна давати домашнім тваринам: можуть серйозно зашкодити їм

Харчова алергія (харчова гіперчутливість) у домашніх тварин зустрічається дуже часто.

За словами експерта, вона є загостреною реакцією імунної системи на одне або кілька джерел білка, вуглеводів або будь-який інший компонент раціону тварини.

Серед продуктів, які спричиняють алергію, виділяють:

Курку;

Яловичину;

Молочні продукти;

Пшеничний глютен;

Індивідуальні алергени: риба, рис, кукурудза і бобові.

Також є найбільш небезпечні продукти-алергени. До них входять:

Морепродукти;

Рис, кукурудза, бобові, манка, ячмінь;

Яйця;

Молочні продукти;

Фрукти;

Мед;

Солодощі;

Випічка.

Також фахівець назвала основний перелік симптомів харчової алергії:

Свербіж, гіперемія (почервоніння) шкіри;

Лущення і сухість шкіри;

Неприємний запах від шкіри, шерсті, вух чи лап;

Випадання шерсті;

Часте розчісування та вилизування ділянок тіла;

Вологі пахви та груди;

Чхання;

Сльозотеча;

Набряк мордочки, очей чи вух;

Зміни в апетиті;

Блювота та діарея.

Тому, якщо ви помітили будь-які з перерахованих вище симптомів у свого домашнього улюбленця, то необхідно негайно звернутися до лікаря. Основне лікування - виключення із раціону продуктів-алергенів.