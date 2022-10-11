Які продукти категорично не можна давати домашнім тваринам: можуть серйозно зашкодити їм

Часто чотирилапий друг випрошує у людини щось смачненьке. Тому інколи господарі балують тваринок тортиками чи цукерками, але краще про це забути. Все тому, що деякі продукти можуть серйозно зашкодити домашнім улюбленцям.
Про це розповіла ветеринар та зоопсихологиня Лілія Лободіна в Instagram.
Харчова алергія (харчова гіперчутливість) у домашніх тварин зустрічається дуже часто.
За словами експерта, вона є загостреною реакцією імунної системи на одне або кілька джерел білка, вуглеводів або будь-який інший компонент раціону тварини.
Серед продуктів, які спричиняють алергію, виділяють:
Також є найбільш небезпечні продукти-алергени. До них входять:
Також фахівець назвала основний перелік симптомів харчової алергії:
Тому, якщо ви помітили будь-які з перерахованих вище симптомів у свого домашнього улюбленця, то необхідно негайно звернутися до лікаря. Основне лікування - виключення із раціону продуктів-алергенів.
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