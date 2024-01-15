Які препарати не варто приймати при грипі дорослим та дітям

Симптоми грипу

Вірус грипу має кілька штамів, часто мутує і набуває нових властивостей - тому і небезпечний. Клініка грипу дещо відрізняється від інших ГРВІ.

Основні симптоми грипу:

Раптовий початок з високої гарячки (39 і вище градусів). Раз і різко 39 - шукай грип

Ломота в тілі

Головний біль

Виражений інтоксикаційний синдром (сильна втома, слабкість, відсутність апетиту)

Сухий болючий кашель, біль за грудиною

Біль та печіння в очах

Нежить та закладеність носа з'являється дещо пізніше і не сильно виражені

Рідше, але буває блювання та діарея (частіше в дітей)

Хто в групі ризику

В групі ризику мати серйозні ускладнення грипу:

Діти до 5 років

Вагітні

Люди старші 65 років

Пацієнти з хронічними захворюваннями (астма, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання)

Саме цим групам обов'язково робити вакцинацію від грипу.

Які препарати не варто вживати

Якщо вчасно діагностувати грип - можна розпочати специфічну противірусну терапію, яка має доведену ефективність. І це реально працює, полегшує перебіг і може вберегти від ускладнень.

І це НЕ лаферобіон, новірин, анаферон, протефлазід, а препарати прямої противірусної дії. Наприклад, озельтамівір.

Яких ускладнень ми боїмося

Розвиток вірусної пневмонії (яка не лікується антибіотиками)

Приєднання бактеріальної інфекції (пневмонія, отит, синусит)

Ускладнення у вигляді ураження серця