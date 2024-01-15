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Які препарати не варто приймати при грипі дорослим та дітям

Якими препаратами не можна лікувати грип (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Грип - це респіраторне захворювання, яке викликається вірусом грипу. Він належить до групи ГРВІ, але має значно важчий перебіг і дає ряд ускладнень, з якими важко боротися.

Які препарати не варто приймати при грипі та що насправді допоможе швидко одужати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис лікаря Діани Протоковило в Instagram.

Симптоми грипу

Вірус грипу має кілька штамів, часто мутує і набуває нових властивостей - тому і небезпечний. Клініка грипу дещо відрізняється від інших ГРВІ.

Основні симптоми грипу:

  • Раптовий початок з високої гарячки (39 і вище градусів). Раз і різко 39 - шукай грип
  • Ломота в тілі
  • Головний біль
  • Виражений інтоксикаційний синдром (сильна втома, слабкість, відсутність апетиту)
  • Сухий болючий кашель, біль за грудиною
  • Біль та печіння в очах
  • Нежить та закладеність носа з'являється дещо пізніше і не сильно виражені
  • Рідше, але буває блювання та діарея (частіше в дітей)

Хто в групі ризику

В групі ризику мати серйозні ускладнення грипу:

  • Діти до 5 років
  • Вагітні
  • Люди старші 65 років
  • Пацієнти з хронічними захворюваннями (астма, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання)

Саме цим групам обов'язково робити вакцинацію від грипу.

Які препарати не варто вживати

Якщо вчасно діагностувати грип - можна розпочати специфічну противірусну терапію, яка має доведену ефективність. І це реально працює, полегшує перебіг і може вберегти від ускладнень.

І це НЕ лаферобіон, новірин, анаферон, протефлазід, а препарати прямої противірусної дії. Наприклад, озельтамівір.

Яких ускладнень ми боїмося

Розвиток вірусної пневмонії (яка не лікується антибіотиками)

Приєднання бактеріальної інфекції (пневмонія, отит, синусит)

Ускладнення у вигляді ураження серця

Раніше ми писали про те, чи можна вакцинуватися від грипу у січні.

А ще розповідали про те, як потрібно лікуватися при COVID.

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