Які препарати не варто приймати при грипі дорослим та дітям

Грип - це респіраторне захворювання, яке викликається вірусом грипу. Він належить до групи ГРВІ, але має значно важчий перебіг і дає ряд ускладнень, з якими важко боротися.
Які препарати не варто приймати при грипі та що насправді допоможе швидко одужати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис лікаря Діани Протоковило в Instagram.
Вірус грипу має кілька штамів, часто мутує і набуває нових властивостей - тому і небезпечний. Клініка грипу дещо відрізняється від інших ГРВІ.
Основні симптоми грипу:
В групі ризику мати серйозні ускладнення грипу:
Саме цим групам обов'язково робити вакцинацію від грипу.
Якщо вчасно діагностувати грип - можна розпочати специфічну противірусну терапію, яка має доведену ефективність. І це реально працює, полегшує перебіг і може вберегти від ускладнень.
І це НЕ лаферобіон, новірин, анаферон, протефлазід, а препарати прямої противірусної дії. Наприклад, озельтамівір.
Розвиток вірусної пневмонії (яка не лікується антибіотиками)
Приєднання бактеріальної інфекції (пневмонія, отит, синусит)
Ускладнення у вигляді ураження серця
Раніше ми писали про те, чи можна вакцинуватися від грипу у січні.
А ще розповідали про те, як потрібно лікуватися при COVID.