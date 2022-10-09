Які почуття люди часто плутають із справжнім коханням

Відчуття комфорту

У житті нам часто зустрічаються люди, з якими приємно перебувати поряд й спілкування дає відчуття тепла та безпеки. Якщо такі відчуття спостерігаються під час спілкування з протилежною статтю, це не означає, що між вами є кохання. Зазвичай це просто відчуття комфорту та затишку.

Спільна мова

Взаєморозуміння та спільну мову можна знайти практично з будь-якою людиною, якщо поставити таку мету і докласти до цього зусиль. Емоційний зв'язок часто буває між людьми, які мають спільні погляди на життя, інтереси та погляди на важливі теми.

Але емоційний зв'язок не говорить про те, що між людьми є кохання. Зазвичай це близькість та відчуття єдності з іншою людиною. Любов тут є скоріше лише до предмета загального інтересу.

Сум за минулим коханням

Після розриву з партнером на душі у людини гірко, неприємно, часом сумно та самотньо. Згодом усе погане починає забуватися, а у пам'яті починають спливати лише позитивні моменти.

Людині починає здаватися, що вона впустила своє щастя і зруйнувала власне кохання. Але це лише ілюзія – минулі стосунки просто романтизуються.

Зв'язок після самотності

Багато людей страждають від самотності й використовують будь-яку можливість, щоб її позбутися. У результаті навіть найбезневинніший флірт чи знак уваги може здатися справжніми почуттями. Зрозуміло, що до реальності це не має жодного стосунку.

Психологи рекомендують не робити поспішних висновків на початку різних стосунків та симпатій. Але й залишатися весь час настороженими теж не варто – це може зруйнувати добрі та теплі стосунки.