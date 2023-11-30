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Які ознаки дефіциту вітамінів у дітей: лікар назвала найпомітніші симптоми

Лікар назвала ознаки дефіциту вітамінів у дітей (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Вітаміни людям потрібні в невеликій кількості, але вони відіграють важливу роль у впливі на ріст та розвиток дитини. Нестача вітамінів призводить до специфічних симптомів та хвороб.

Як запідозрити візуально дефіцит певних вітамінів у дитини, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис дієтолога та сімейного лікаря Юлії Коваль в Instagram.

Проблеми з волоссям

Випадіння волосся: дефіцит заліза, цинку, біотину

Сухе та тьмяне волосся: дефіцит усіх макронутрієнтів, дефіцит вітамінів А та Е

Ламкість волосся: дефіцит макронутрієнтів (білків, жирів, вуглеводів), біотину В7, заліза

Алопеція: дефіцит макронутрієнтів, цинку, вітамінів групи В

Ураження слизової рота та губ

Ангулярний стоматит (заїди): дефіцит В2, В6, В12

Атрофія сосочків язика: дефіцит ніацину

Кровоточивість ясен: дефіцит вітаміну С

Хейліт (запалення губ): дефіцит В2, В6

Глосит (запалення язика): дефіцит ніацину, фолієвої кислоти, вітамінів групи В

Пурпурний язик: дефіцит В12

Шкірні проблеми

Фолікулярний кератоз: дефіцит вітаміну А, Е, С

Пероральний та періанальний дерматит: дефіцит цинку

Екхімози, петехії: дефіцит вітаміну С, К

Еритема, гіперпігментація: дефіцит ніацину

Себорейний дерматит: дефіцит вітаміну В2, В6, ніацину

Зміни в кінцівках

Genu valgum, varum (x- та о-подібне викривлення кінцівок): дефіцит вітаміну Д

Випадіння глибоких сухожильних рефлексів нижніх кінцівок: дефіцит В1, В12

Ураження очей

Плями біто: дефіцит вітаміну А

Реваскуляризація рогівки: дефіцит вітаміну В2

Сухість (ксероз) кон'юнктиви: дефіцит вітаміну А

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