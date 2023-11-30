Які ознаки дефіциту вітамінів у дітей: лікар назвала найпомітніші симптоми

Вітаміни людям потрібні в невеликій кількості, але вони відіграють важливу роль у впливі на ріст та розвиток дитини. Нестача вітамінів призводить до специфічних симптомів та хвороб.
Як запідозрити візуально дефіцит певних вітамінів у дитини, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис дієтолога та сімейного лікаря Юлії Коваль в Instagram.
Випадіння волосся: дефіцит заліза, цинку, біотину
Сухе та тьмяне волосся: дефіцит усіх макронутрієнтів, дефіцит вітамінів А та Е
Ламкість волосся: дефіцит макронутрієнтів (білків, жирів, вуглеводів), біотину В7, заліза
Алопеція: дефіцит макронутрієнтів, цинку, вітамінів групи В
Ангулярний стоматит (заїди): дефіцит В2, В6, В12
Атрофія сосочків язика: дефіцит ніацину
Кровоточивість ясен: дефіцит вітаміну С
Хейліт (запалення губ): дефіцит В2, В6
Глосит (запалення язика): дефіцит ніацину, фолієвої кислоти, вітамінів групи В
Пурпурний язик: дефіцит В12
Фолікулярний кератоз: дефіцит вітаміну А, Е, С
Пероральний та періанальний дерматит: дефіцит цинку
Екхімози, петехії: дефіцит вітаміну С, К
Еритема, гіперпігментація: дефіцит ніацину
Себорейний дерматит: дефіцит вітаміну В2, В6, ніацину
Genu valgum, varum (x- та о-подібне викривлення кінцівок): дефіцит вітаміну Д
Випадіння глибоких сухожильних рефлексів нижніх кінцівок: дефіцит В1, В12
Плями біто: дефіцит вітаміну А
Реваскуляризація рогівки: дефіцит вітаміну В2
Сухість (ксероз) кон'юнктиви: дефіцит вітаміну А
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