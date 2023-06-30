Які отруйні змії водяться в Україні та як їх розпізнати: поради, які врятують життя

Степова гадюка

Цей плазун зазвичай живе у степах і лісостепах південних і східних областей України, проте рідко може зустрітися у гірських районах Карпат.

Головне, за чим ви зможете її відрізнити, забарвлення. Воно в степової гадюки в коричневих чи бурих тонах, а її спину завжди прикрашає темніша зигзагоподібна смужка.

Зазначимо, що саме ця змія є найбільш небезпечною серед отруйних змій України. Один її укус містить велику кількість токсичної отрути.

Степова гадюка (фото: Вікіпедія)

Гадюка Нікольського

Цю змію ви навряд чи зустрінете в пересічній місцевості, адже вона водиться тільки в лісостеповій частині Лівобережжя. Найперше, що в ній вражає, це розмір. Адже гадюка Нікопольського є найбільшою з усіх отруйних змій України - її довжина може перевищувати 80 сантиметрів!

Колір змія має темно-чорний, без смуг і візерунків.

Гадюка Нікопольського (фото: lifecollection.top)

Гадюка звичайна

Найбільш імовірно, що цю змію ви могли зустріти за містом у лісах, на болоті чи навіть на городі.

На спині вона має характерні зигзаги, хоча можна побачити й повністю чорних представниць цього виду.

Попри порівняно маленькі розміри укус гадюки звичайної може бути досить небезпечним, тому не нехтуйте медичною допомогою.

Гадюка звичайна (фото: Вікіпедія)

Каспійський полоз

Полоз водиться у степах Одеської, Миколаївської, Запорізької та Кіровоградської областей. Він є найбільшою змією не лише в Україні, а й в Європі. В окремих випадках - 2,5 метра в довжину!

Цікаво, що каспійський полоз не є отруйним, проте для захисту природа наділила його 22 гострими зубами.

Коли до плазуна наближається людина, він згортається кільцями та "кидається" на ворога. Таким чином він прагне вкусити за обличчя чи шию.

До речі, у середині XX століття в Європі двоє людей загинуло від втрати крові після укусів полоза в шию.

Каспійський, або жовточеревий полоз (фото: Вікіпедія)

Ескулапів полоз

Від попереднього цей полоз відрізняється лише розмірами та поширеністю, адже зустрічається вкрай рідко в Кіровоградській області.

Ескулапів полоз (фото: Вікіпедія)

Що робити, якщо вкусила змія

Хоча летальні випадки від отрути гадюки є вкрай рідкісними, не нехтуйте звертаннями за фаховою медичною допомогою.

Особливо небезпечні укуси для дітей, людей похилого віку та осіб зі зниженим імунітетом.

У важких випадках через 15-30 хвилин можливі запаморочення, нудота, блювання, діарея, блідість шкіри, підвищене потовиділення, озноб, тахікардія, втрата свідомості, набряк тканин і запалення лімфатичних вузлів.

Перша домедична допомога при укусі гадюки

Дотримуйтеся кількох простих правил:

зберігайте спокій і намагайтеся не рухатися

пийте багато води

місце укусу обробіть антисептиком

зніміть з ураженої кінцівки весь одяг, прикраси чи взуття

якщо є, випийте 1-2 таблетки проти алергії

прикладіть до рани лід, обгорнутий в тканину за можливості

при транспортуванні покладіть уражену кінцівку на підвищення

У жодному разі не висмоктуйте отруту, адже таким чином збільшується ймовірність зараження, у тому числі й для людини, яка хоче висмоктати отруту.

Також не можна накладати джгут, припікати рану та вживати алкоголь.

У лікарні постраждалому введуть потрібну дозу антитоксину.