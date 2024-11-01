Які олії категорично не підходять для смаження: дієтолог назвав список

На чому краще смажити, щоб не завдати шкоди організму та бути здоровими? Які олії категорично зовсім не можна використовувати, якщо ви смажите їжу та хочете отримати від неї користь, а не отримати зайві калорії?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Чому часте смаження страв некорисне?

Смажені страви мають популярність у традиційних кухнях і швидкому харчуванні, але часте вживання може шкодити здоров’ю, залежно від типу олії.

Для смаження найкраще підходять олії з високою стабільністю при нагріванні, як-от оливкова, кокосова та топлене масло. Олії з високим вмістом поліненасичених жирів (кукурудзяна, соєва) менш придатні, бо при нагріванні вони утворюють шкідливі сполуки.

Зловживання смаженою їжею збільшує споживання калорій, що може призвести до зайвої ваги.

Тваринні жири

Тваринні жири, такі як сало та топлене масло, є чудовими для смаження, надаючи стравам смак та хрусткість. Вони здебільшого містять насичені та мононенасичені жири, що робить їх стійкими до високих температур. Однак склад жирних кислот може варіюватися в залежності від раціону тварини. Наприклад, тварини на зерновому кормі мають більше поліненасичених жирів.

Кокосова олія

Більше 90% жирів у кокосовій олії насичені, вона витримує високу температуру, проте смакові якості можуть бути неоднозначними.

Оливкова олія

Ця олія містить багато мононенасичених жирів, які стабільні при нагріванні, але її смак може погіршуватися при тривалому використанні.

Олія авокадо

Має схожий склад на оливкову, з високою точкою димлення (270°C).

Арахісове масло

Хоча має високу точку димлення (230°C), містить 32% поліненасичених жирів, що робить його менш стабільним.

Пальмова олія

Стійка до нагрівання, але виробництво викликає екологічні занепокоєння.

Які олії не підходять для смаження

Це рослинні олії з високим вмістом поліненасичених жирних кислот, такі як: соєва, кукурудзяна, рапсова, бавовняна, сафлорова, соняшникова, кунжутна, а також рисових висівок та виноградних кісточок.

Використання цих олій для смаження призводить до утворення великої кількості окиснених жирних кислот і потенційно шкідливих сполук.

Смаження додає калорій до страв, тому варто обмежити вживання смаженого, особливо для людей із сімейною історією ожиріння. Якщо ви все ж вирішите смажити, краще використовувати сало, топлене масло, кокосову олію або оливкову олію.