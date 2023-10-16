Які обмеження діятимуть для не вакцинованих дітей проти кору: пояснення МОЗ

Які обмеження діятимуть для не вакцинованих дітей

"Вакцинація захищає дитину від кору. Деякі діти не можуть бути вакциновані через наявні у них медичні протипоказання. Для їх безпечного відвідування шкіл, дитсадків, дитячих таборів, спортивних секцій та інших колективів, інші діти, у яких немає протипоказань, мають бути вакциновані за календарем щеплень", - пояснюють у МОЗ.

Якщо батьки відмовляються вакцинувати дитину, у якої відсутні протипоказання до вакцинації, то вона може реалізовувати своє право на навчання дистанційно чи за індивідуальною формою навчання (наприклад, сімейною).

Зазначимо, що протипоказами для вакцинації проти кору є вроджені імунодефіцитні стани, алергічні реакції на вакцину, онкологічні захворювання чи проведення хімієтерапії.

Чому важливо, щоб діти в колективах були щеплені

"Це захистить їхнє життя та здоров’я, адже вакцини розробляють для захисту від інфекцій, які можуть серйозно нашкодити здоров’ю дитини", - зазначають медики.

У дитячих колективах дуже високий ризик поширення різних інфекцій, якому можна запобігти лише шляхом створення колективного імунітету.

"Невакциновані діти ставлять під загрозу здоров’я дітей, які через серйозні захворювання мають протипоказання до вакцинації від окремих хвороб, і тому можуть покладатися лише на захист, який дає колективний імунітет", - кажуть фахівці.

Якщо охоплення вакцинацією зменшується, це призводить до спалахів хвороб.

"Якщо ваша дитина не має щеплень від кору або інших щеплень, які визначені календарем, якнайшвидше зверніться до сімейного лікаря, щоб наздогнати пропущене. Він розробить індивідуальний графік вакцинації з урахуванням віку. Вакцина є", - закликають у МОЗ.

Також зазначимо, що кір може призвести до пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку - енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності та смерті.