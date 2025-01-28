Які кури несуть сині яйця, де і за скільки цю породу можна купити в Україні

Які кури несуть сині яйця

Рідкісні блакитні яйця - це не фантазія, а реальність, яку забезпечують унікальні породи курей. Найвідомішою серед них є Араукана - птах із яскравою зовнішністю та південноамериканським корінням. Виведена ця порода була в Чилі.

Окрім Араукани, сині яйця несуть також кури порід Амераукана та Легендс Егу Блю. Ще є породи Дунсян та Луші з Китаю.

Особливість кольору таких яєць - це не результат фарбування, а генетика. Через специфічний фермент ооціан шкаралупа забарвлюється в синій колір, і колір зберігається як ззовні, так і всередині.

Також яйця можуть мати зеленкуватий відтінок або бірюзовий. Яскравість кольору залежить від температури повітря. Чим вона вище - тим яскравіше забарвлення.

Окрім того, кури таких порід мають гарний декоративний вигляд і часто стають улюбленцями на подвір’ях.

Чи можна купити курей Араукана в Україні

Попит на курей Араукана в Україні зростає, але їх можна знайти в обмеженій кількості.

Вибір курей найкраще здійснювати через перевірені фермерські господарства або спеціалізовані майданчики (інтернет-магазини)

Орієнтовні ціни:

Добові курчата: 150-300 грн за одне

Дорослі кури: 700-1500 грн залежно від віку

Перед покупкою варто запитати продавця про ветеринарний паспорт птаха та умови його вирощування.

Як виглядають голубі яйця (фото: flickr.com/sallypnut)

Сині яйця корисні чи ні?

Сині яйця привертають увагу не тільки кольором, а й своїми властивостями. Вони багаті, як і звичайні яйця, на:

Білок і корисні жири, необхідні для підтримки енергії та здоров’я.

Каротиноїди, що надають жовткам яскравий помаранчевий відтінок і корисні для зору.

Вважається, що через умови утримання курей таких порід їхні яйця містять менше холестерину, хоча це залежить від раціону птахів. Більшість науковців вважає, що користь голубих яєць не набагато вища за користь звичайних.

Як відрізнити справжні сині яйця від підроблених

Фарбування яєць - поширена практика для підробки, тому важливо знати, як відрізнити натуральний продукт:

Колір зсередини: справжні сині яйця мають шкаралупу, яка забарвлена і зсередини, а не лише ззовні.

Рівномірність кольору: натуральна шкаралупа рівна, без плям чи нерівностей.

Тест на запах: фарбовані яйця можуть мати характерний запах барвника.

Упаковка та виробник: у перевірених фермах або магазинах яйця маркують відповідно до породи курей.