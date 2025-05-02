Які коктейлі можна на дієті: експерт назвав напої з мінімумом цукру і калорій

Бажання випити коктейль і при цьому не набирати зайву вагу - чи це можливо? Виявляється, так і для цього потрібно не тільки дотримуватися обмежень за кількістю коктейлів. Але й обирати ті, які не зашкодять фігурі.

Які коктейлі можна дозволити собі під час дієти, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) власник найбільшої колекції алкоголю в Україні, дослідник культури напоїв та прихильник усвідомленого споживання Олександр Карпусь.

За словами експерта, коктейлі можуть бути частиною здорового способу життя, якщо вживати їх помірковано й водночас піклуватися не лише про тіло, а й про емоційний стан та думки.

"Якщо питання про вагу, то один коктейль (навіть солодкий) не зруйнує ваших результатів. Проблема зазвичай не в напоях, а в регулярному переїданні, нестачі фізичної активності або хронічному стресі", - зазначає Олександр Карпусь.

Він також радить вживати коктейлі з низьким вмістом цукру та калорій, які найкраще підходять для здорового способу життя.

"Якщо ви п’єте в міру, то будь-який коктейль не стане загрозою вашому здоров’ю. Але якщо ви уважно рахуєте калорії, ось кілька менш "шкідливих" варіантів: Gin&Tonic, Vodka Soda, Rickey, Scotch&Soda, Dry Martini.Однак, якщо ви звикли до солодких, яскравих смаків, ці коктейлі можуть здатися "нудними" - це питання смакової звички", - каже експерт.

Олександр Карпусь пояснив, чому варто обирати прозорі напої навіть у коктейлях

"Також раджу надавати перевагу прозорому алкоголю - білому рому, горілці, джину (особливо стилю London Dry) та білій текілі, оскільки вони містять менше цукру", - додав він. Експерт Олександр Карпусь назвав коктейлі, які можна дозволити собі під час дієти (фото з особистого архіву)

Ще експерт радить бути обережними зі смаковими ромами та джинами, оскільки вони часто містять цукор. А ще доданий цукор часто зустрічається у більшості коньяків та бренді.

"Гарним варіантом також є сухе біле чи червоне вино: мінімум калорій, максимум елегантності", - каже Карпусь.

А щоб коктейлі не шкодили здоров'ю, експерт радить обмежити вживання до 2-3 разів на тиждень і обирати не міцний напій, після їжі й розбавлений з водою.