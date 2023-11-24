Це всесвітня проблема: медики назвали хвороби, які важко лікувати антибіотиками

У кого найбільша стійкість

Фахівці навели дані Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) про захворювання, які вже важко долати через стійкість збудників до антибіотиків.

Зазначається, що найбільша стійкість є у збудників найбільш поширених на планеті інфекцій: туберкульозу, пневмонії, гонореї, інфекцій сечовивідних шляхів та деяких видів кишкової інфекції.

Медики зазначають, що поширеність стійкості до кожного окремого антибіотика варіює від країни до країни, навіть від лікарні до лікарні. Однак, на жаль, швидко зростає.

Від 8% до 93% випадків лікування сечовивідних шляхів від кишкової палички (головного збудника цих інфекцій) неуспішні через стійкість бактерії до антибіотика вибору ципрофлоксацину.

Лікування пневмонії

Пневмонія, що розвинулася в лікарні після перебування на апараті штучної вентиляції легень, у більшості випадків зумовлена штамами бактерій-пневмококів із множинною стійкістю до антибіотиків.

Стафілокок

Золотистий стафілокок - звичайний мешканець людської шкіри. Він може викликати нариви, фурункули та запалення глибших шарів шкіри, а також системну інфекцію, запалення суглобів і пневмонію.

Особливо вразливі до цих бактерій люди з тимчасовою або постійною імуносупресією, а також ті, хто має відкриті рани або встановлені медичні пристрої (наприклад, катетери). Стійкі до метициліну стафілококи вдвічі частіше спричиняють летальні випадки, ніж чутливі до антибіотиків штами.

Лікування гонореї

За словами фахівців, збудник гонореї набуває дедалі більшої стійкості до антибіотиків із груп сульфонамідів, пеніцилінів, макролідів, фторхінолонів і цефалоспоринів.

Єдиним поки що дієвим у всіх випадках препаратом залишається цефтриаксон. Але в Україні суттєво поширилася резистентність до цього антибіотика, і в разі появи стійкої гонореї її майже неможливо побороти.

Туберкульоз

За даними, понад 3% нових випадків туберкульозу та 18% випадків, які вже колись лікували, нині стійкі до кількох антибіотиків. Зокрема, до двох основних протокольних препаратів: рифампіцину та ізоніазиду.

Ефективність лікування туберкульозу з так званою множинною стійкістю - менш як 60%, і таке лікування потребує значно більшого часу та ресурсів.

Чому це велика всесвітня проблема

Поширення стійкості до антибіотиків - це величезна всесвітня проблема, зазначили в МОЗ.

Українців закликають не використовувати антибіотики без призначення лікаря, мити руки, шляхом вакцинації запобігати тим інфекціям та завжди обирати бар’єрну контрацепцію.