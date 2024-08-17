Які доступні речовини залити в туалетний бачок, щоб він засяяв як новий

Чому в туалетному бачку з'являється бруд?

При випаровуванні жорсткої води утворюється вапняний наліт, результат дії кальцію і магнію, які осідають на поверхнях у ванній, раковині, навколо кранів, труб, а також у бачку та на дні унітаза.

Зливний бачок унітаза має схильність швидко забруднюватися, що може призвести до витоків води або поламання зливного механізму, а також до появи слідів іржі на чаші унітаза. Величина утворення нальоту залежить від жорсткості води.

Наліт може бути двох видів: іржавий, який виникає через підвищений вміст заліза у воді (через старі іржаві труби), та вапняний, що свідчить про наявність високої концентрації кальцію та інших солей.

Якщо не чистити бачок, то механізм зливу скоро зламається (фото: Freepik.com)

Чому необхідно чистити зливний бачок унітаза?

Осад і бруд, що накопичуються під силіконовим клапаном зливного механізму, можуть викликати протікання через порушення герметичності. Крім того, наліт та іржа швидко пошкоджують гумові та силіконові прокладки, а також пластикові частини системи зливу й наливу.

Щоб уникнути цих проблем, рекомендується періодично (раз на 6-12 місяців) проводити профілактичну очищування зливного бачка.

Перед початком очищення необхідно перекрити подачу води, злити її з бачка та підготувати інструменти й сухі ганчірки. Знявши кришку бачка, можна ставати до роботи.

Автомобільний електроліт - непоганий засіб проти бруду у середині бачка (фото: Freepik.com)

Які засоби можна використовувати для чищення бачка?

Лимонна кислота. Засипте в бачок кілька пакетиків лимонної кислоти, залийте гарячою водою і залиште на кілька годин. Кислота розчинить вапняний наліт і іржу.

Оцет. Промийте порожній бачок мильним розчином, потім вилийте оцет на найбільш забруднені ділянки і залиште на кілька годин. Після цього стінки бачка протріть губкою з теплою водою. Оцет може пошкодити гумові деталі, тому перед початком роботи зніміть їх.

Харчова сода. Нанесіть товстий шар соди на вологу поверхню ввечері, а вранці змийте вологою ганчіркою. Сода ефективно бореться з забрудненнями сантехніки, безпечна для здоров'я та доступна за ціною.

Нашатирний спирт і перекис водню. Змішайте ці інгредієнти в пропорції 20 до 1, змочіть ганчірку і покладіть її на найбільш забруднені ділянки. Залиште на 8 годин, потім ретельно промийте.

Газовані напої. Залийте в порожній бачок будь-який газований напій (Coca-Cola, 7Up, Pepsi, Sprite) і залиште на ніч. Вранці спустіть рідину і протріть стінки губкою. Газовані напої також допоможуть очистити труби від жиру.

Пральний порошок. Наповніть бачок теплою водою з розчиненим у ній пральним порошком, залиште на кілька годин, потім спустіть воду і протріть бачок губкою або щіткою.

Відбілююча зубна паста. Проколіть тюбик у кількох місцях і занурте його в бачок. Паста поступово розчинятиметься у воді, запобігаючи утворенню вапняного нальоту та освіжаючи повітря в туалеті.

Автомобільний електроліт. Використання автомобільного електроліту з сірчаною кислотою - ефективний спосіб видалення іржі та вапняного нальоту. Проте слід бути обережним, оскільки сірчана кислота є агресивною і може пошкодити гумові та пластикові деталі бачка.

Кондиціонер для білизни. Він виконує роль освіжувача, усуває неприємний запах та запобігає утворенню вапняного нальоту, залишаючи на стінках захисну плівку.

Для економії, залийте наполовину водою і наполовину кондиціонером пластикову пляшку, зробіть кілька отворів у кришці і поставте в бачок. Тепер кожен змив буде супроводжуватися приємним ароматом, а унітаз буде самоочищатися.