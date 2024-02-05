Які безкоштовні обстеження дозволяють виявити рак на ранніх стадіях

Які обстеження можна зробити

Онкологічні захворювання є викликом для всього світу. Онкологія зазвичай розвивається безсимптомно і дає про себе знати вже на пізніх стадіях, коли лікування є менш ефективним. Але більшість форм раку можна вилікувати на початкових стадіях.

Мамографія. Дослідження молочних залоз рентгенівським методом. Воно виконується для виявлення патологічних змін у молочних залозах для ранньої діагностики новоутворень.

Колоноскопія. Обстеження для оцінки стану слизової оболонки прямої та товстої кишки, виявлення аномалій й проведення біопсії тканини з підозрілої ділянки.

Гістероскопія. Сучасний засіб обстеження порожнини матки та цервікального каналу. Проводиться для виявлення внутрішньоматкової патології на ранніх етапах, коли її ще не видно на УЗД.

Гастроскопія (езофагогастродуоденоскопія). Дослідження стравоходу, порожнини шлунка та дванадцятипалої кишки. Дозволяє виявити новоутворення на ранніх етапах, а також за необхідності взяти матеріал для біопсії, ще до того, як з'являться специфічні симптоми, або до того, як їх можна буде побачити на рентгенограмі або за допомогою УЗД.

Цистоскопія. Ендоскопічне обстеження уретри та сечового міхура, з можливістю забрати матеріал для біопсії та здійснити візуалізацію новоутворень.

Бронхоскопія. Ендоскопічне дослідження дихальних шляхів: гортані, трахеї та бронхів, яке дозволяє виявити захворювання слизових оболонок цих органів, а також за необхідністю взяти зразки тканини на біопсію.

Як отримати направлення

Ці обстеження за призначенням лікаря є безоплатними для пацієнтів.

До медичної послуги входить:

діагностична або лікувальна процедура з анестезією, за потреби

гістологічне дослідження взятого матеріалу, за потреби

аналіз та опис результатів дослідження

Підставою для надання даних медичних послуг безоплатно є електронне направлення від сімейного або лікуючого лікаря. Пройти дослідження безоплатно можна у будь-яких закладах, які уклали договір із НСЗУ на відповідну послугу. Зокрема - приватних.