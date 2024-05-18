Ці 7 напоїв допоможуть швидко зняти тривогу та напругу. Їх радять дієтологи

Чай з ромашки

Якщо ви коли-небудь боролися з безсонням, то вже чули, що ромашка має дуже велику ефективність у заспокоєнні нервової системи. Вона не тільки зменшує тривогу, а й покращує сон.

"Чай з ромашки корисний для лікування тривоги завдяки активному інгредієнту апігеніну. Апігенін - це флавоноїдна сполука, що міститься в ромашці. Й ще вона має протизапальну дію", - розповів експерт по здоровому харчуванню Ван На Чан.

Як вказують деякі дослідження, екстракт ромашки полегшує тривогу, покращує настрій, полегшує біль.

Зелений чай

Зелений чай є популярним напоєм, який пов'язують з багатьма перевагами для здоров'я, такими як зменшення запалення, підвищення рівня цукру в крові та покращення травлення.

Низька тривожність може бути ще однією перевагою, яку слід додати до цього списку. Зелений чай багатий на специфічну амінокислоту під назвою L-теанін, яка пов'язана з кращим настроєм і зниженням симптомів тривоги.

Одне з досліджень показало, що прийом 200-400 міліграмів L-теаніну може значно зменшити тривогу та стрес. Варто зазначити, що кількість L-теаніну в одній чашці зеленого чаю коливається від 8 до 30 міліграмів.

100% фруктовий сік

Споживання фруктів та овочів корисно для загального здоров'я, але чи знали ви, що вони можуть впливати на настрій? Тривога та депресія пов'язані з низьким рівнем антиоксидантів в організмі.

Нижчий рівень антиоксидантів може означати вищий рівень окислювального стресу та запалення, що може зробити вас більш схильними до тривоги.

І хоча дієтологи радять вживати цілі фрукти та овочі, бо там ще багато клітковини, навіть одна склянка 100% соку може підвищити настрій. Дослідження показують, що ті, хто регулярно протягом дня вживав 100% фруктовий сік, мали зменшення симптомів тривоги.

Вода

Почуваєтеся примхливим і нервовим? Налийте собі склянку води.

"Це підтримує кровообіг у нашому тілі та має важливе значення для доставки поживних речовин і джерел енергії до нашого мозку. Дослідження показали підвищення рівня депресії та тривоги у людей, які п'ють менше води", - каже кулінарний дієтолог Лаура М. Алі.

Механізм впливу води на рівень норадреналіну, нейромедіатора, який відіграє важливу роль у реакції нашого організму на стрес, досі не дуже зрозумілий вченим. Однак, було доведено, що навіть невеликого рівня гідратації достатньо, щоб викликати такі емоції, як гнів, ворожість, напруга та депресія.

Якщо звичайна вода вам не дуже смакує, додайте у неї лимон, лайм, базилік, полуницю.

Молоко

Дієта, багата кальцієм, може бути корисною для вашого настрою. Дослідження показало, що ті, хто споживав більше кальцію, менше відчували стрес та тривогу. Одна склянка молока з низьким вмістом жиру забезпечує майже 25% вашої добової норми кальцію.

Ферментовані напої

Вчені вже не раз казали про зв'язок мозку та кишечника, тому такі напої як чайний гриб та кефір, які містять пробіотики, можуть бути корисними для покращення настрою.

"Кефір - це молочний напій природного бродіння, який містить активні здорові бактерії Lactobacillus, які важливі для підтримки здоров’я шлунково-кишкового тракту, а також можуть відігравати роль у підтримці здоров’я мозку. Деякі ранні дослідження показали, що Lactobacillus допомагає зменшити тривогу. Ці пробіотичні бактерії пригнічують запалення в нашому мозку, що посилює сигналізацію в нашому мозку про вивільнення гормону серотоніну, відомого своєю заспокійливою дією", - підкреслює Алі.

Імбирний чай

Імбир добре відомий своєю здатністю боротися з запаленнями. Тривога та запалення пов'язані між собою, тому чашка теплого імбирного чаю може покращити ваш настрій.