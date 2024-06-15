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Кейт Міддлтон вперше з'явилася на публіці після того, як у неї виявили рак (фото)

Кейт Міддлтон (фото: Getty images)
Автор: Іванна Пашкевич

Дружина спадкоємця британського престолу, Кейт Міддлтон, яка страждає на онкологічне захворювання, вперше за останні шість місяців з'явилася на публіці. Вона була присутня на церемонії Trooping the Colour у Лондоні разом із чоловіком, принцом Вільямом, і трьома дітьми.

Цей захід включає урочисте винесення державного прапора і символічно відзначає день народження монарха.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на соцмережу X.

Який вигляд зараз має Кейт Міддлтон

Кейт вирушила в кінному екіпажі з Букінгемського палацу разом з дітьми пари - 10-річним принцом Джорджем, 9-річною принцесою Шарлоттою і 6-річним принцом Луї - спостерігати за церемонією з будівлі поруч з парадним майданчиком.

Кейт вибрала біле вбрання з чорною облямівкою і крислатий капелюх. Незважаючи на посмішку і велику кількість макіяжу, вона виглядала втомленою і схудлою.

Раніше дружина спадкоємця британського престолу повідомила, що її лікування від онкологічного захворювання просувається успішно.

У поширеному принцесою повідомленні йдеться, що 15 червня вона вперше після своєї госпіталізації наприкінці 2023 року візьме участь в офіційному заході.

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