Кейт Міддлтон вперше з'явилася на публіці після того, як у неї виявили рак (фото)

Дружина спадкоємця британського престолу, Кейт Міддлтон, яка страждає на онкологічне захворювання, вперше за останні шість місяців з'явилася на публіці. Вона була присутня на церемонії Trooping the Colour у Лондоні разом із чоловіком, принцом Вільямом, і трьома дітьми.
Цей захід включає урочисте винесення державного прапора і символічно відзначає день народження монарха.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на соцмережу X.
Кейт вирушила в кінному екіпажі з Букінгемського палацу разом з дітьми пари - 10-річним принцом Джорджем, 9-річною принцесою Шарлоттою і 6-річним принцом Луї - спостерігати за церемонією з будівлі поруч з парадним майданчиком.
Кейт вибрала біле вбрання з чорною облямівкою і крислатий капелюх. Незважаючи на посмішку і велику кількість макіяжу, вона виглядала втомленою і схудлою.
Раніше дружина спадкоємця британського престолу повідомила, що її лікування від онкологічного захворювання просувається успішно.
У поширеному принцесою повідомленні йдеться, що 15 червня вона вперше після своєї госпіталізації наприкінці 2023 року візьме участь в офіційному заході.
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