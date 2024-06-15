Кейт Міддлтон вперше з'явилася на публіці після того, як у неї виявили рак (фото)

Який вигляд зараз має Кейт Міддлтон

Кейт вирушила в кінному екіпажі з Букінгемського палацу разом з дітьми пари - 10-річним принцом Джорджем, 9-річною принцесою Шарлоттою і 6-річним принцом Луї - спостерігати за церемонією з будівлі поруч з парадним майданчиком.

Кейт вибрала біле вбрання з чорною облямівкою і крислатий капелюх. Незважаючи на посмішку і велику кількість макіяжу, вона виглядала втомленою і схудлою.

Раніше дружина спадкоємця британського престолу повідомила, що її лікування від онкологічного захворювання просувається успішно.

У поширеному принцесою повідомленні йдеться, що 15 червня вона вперше після своєї госпіталізації наприкінці 2023 року візьме участь в офіційному заході.