Кейт Миддлтон и принц Уильям готовят сенсационное заявление: что известно

Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцоги Кембриджские планируют удивить почитателей

Кейт Миддлтон и принц Уильям гoтовят для своих поклонников неожиданные новости. Об этом заявил королевский эксперт Амид Скоби, который присутствовал на недавнем секретном брифинге в Букингемском доме, передает Heirpod ABC.

Скоби заявил, что 2020 год пройдет под знаком Кембриджей. Трактовать данное сообщение можно по-разному, но одно известно точно: Кейт Миддлтон и принц Уильям готовят для поклонников интересные новости.

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal

"Ожидайте от этих королевских особ важных объявлений во время праздников, что является небольшим отступлением от традиций. Это умное решение и прекрасное время, чтобы порадовать своих подданных", - заявил эксперт.

Есть предположение о том, что Кейт Миддлтон снова беременна. Но, с другой стороны, ходят слухи, что в королевской семье царит разлад, а потому герцоги Кембриджские могут расстаться.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри решили отдохнуть от недоброжелателей и в скором времени покинут страну.