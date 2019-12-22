ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кейт Миддлтон и принц Уильям готовят сенсационное заявление: что известно

STYLERПерсоны    22.12.2019 - 19:30
Кейт Миддлтон и принц Уильям готовят сенсационное заявление: что известно
Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцоги Кембриджские планируют удивить почитателей

Кейт Миддлтон и принц Уильям гoтовят для своих поклонников неожиданные новости. Об этом заявил королевский эксперт Амид Скоби, который присутствовал на недавнем секретном брифинге в Букингемском доме, передает Heirpod ABC.

Скоби заявил, что 2020 год пройдет под знаком Кембриджей. Трактовать данное сообщение можно по-разному, но одно известно точно: Кейт Миддлтон и принц Уильям готовят для поклонников интересные новости.

Кейт Миддлтон и принц Уильям находятся на грани разрыва: новые подробностиКейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal

"Ожидайте от этих королевских особ важных объявлений во время праздников, что является небольшим отступлением от традиций. Это умное решение и прекрасное время, чтобы порадовать своих подданных", - заявил эксперт.

Есть предположение о том, что Кейт Миддлтон снова беременна. Но, с другой стороны, ходят слухи, что в королевской семье царит разлад, а потому герцоги Кембриджские могут расстаться.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри решили отдохнуть от недоброжелателей и в скором времени покинут страну.

Почему брак Кейт Миддлтон и принца Уильяма все еще не развалился: инсайдеры сообщили интересные детали Вольны делать что хотят: Кейт Миддлтон убрала какие-либо ограничения для детей
Новости Украины Кейт Миддлтон
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь