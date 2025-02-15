Кето чи палео? Ось яка дієта найкорисніша для здоров'я

Дві дієти, які набули значної популярності в останні роки, це кетогенна (кето) дієта та палеолітична (палео). Вони мають свої переваги для організму та відрізняються у своєму підході до харчування та можуть дати різні результати для людей.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт U.S.News.
Це тип харчування, при якому рекомендується відмовлятися від сучасних оброблених речовин в користь натуральних, багатих поживними речовинами продуктів.
У плані дієти мало вуглеводів і багато білка.
Дозволені продукти:
Палео-дієта не обмежує кількість дозволених продуктів, які ви можете споживати. Такий тип харчування заохочує цілісний підхід до оздоровлення, пропагуючи фізичні вправи, йогу та медитацію.
Кетогенна (або кето) дієта має на меті перевести ваше тіло в кетоз - метаболічний стан, коли жир стає основним джерелом енергії замість вуглеводів. Досягнення кетозу вимагає певного балансу макроелементів:
Щоб відповідати цим діапазонам макроелементів, кето-дієта обмежує крохмалисті овочі, більшість фруктів, зернових, підсолоджувачі та більшість бобових.
До плюсів відносять:
Мінуси:
Плюси:
Мінуси:
Обидві дієти пропонують потенційні переваги для здоров’я, але не мають довгострокових досліджень, щоб підтвердити їхню ефективність. Палео-дієта може запропонувати більше різноманітності та заохотити до стійкого способу життя.
Найкраща дієта - це та, якої ви можете дотримуватися довго.
Раніше ми повідомляли про дієту, яка відновить організм та зменшить вагу тіла.
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