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Кето чи палео? Ось яка дієта найкорисніша для здоров'я

Яка різниця між кето та палео-дієтою (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Дві дієти, які набули значної популярності в останні роки, це кетогенна (кето) дієта та палеолітична (палео). Вони мають свої переваги для організму та відрізняються у своєму підході до харчування та можуть дати різні результати для людей.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт U.S.News.

Що таке палео-дієта 

Це тип харчування, при якому рекомендується відмовлятися від сучасних оброблених речовин в користь натуральних, багатих поживними речовинами продуктів.

У плані дієти мало вуглеводів і багато білка.

Дозволені продукти:

  • м'ясо
  • риба
  • яйця
  • горіхи
  • насіння
  • фрукти
  • овочі
  • деякі жири та олії
  • натуральні підсолоджувачі, такі як мед і кленовий сироп

Палео-дієта не обмежує кількість дозволених продуктів, які ви можете споживати. Такий тип харчування заохочує цілісний підхід до оздоровлення, пропагуючи фізичні вправи, йогу та медитацію.

Чим корисна кето-дієта 

Кетогенна (або кето) дієта має на меті перевести ваше тіло в кетоз - метаболічний стан, коли жир стає основним джерелом енергії замість вуглеводів. Досягнення кетозу вимагає певного балансу макроелементів:

  • з високим вмістом жиру (60%-80%)
  • помірний вміст білка (20%-30%)
  • дуже низький вміст вуглеводів (5%)

Щоб відповідати цим діапазонам макроелементів, кето-дієта обмежує крохмалисті овочі, більшість фруктів, зернових, підсолоджувачі та більшість бобових.

Плюси та мінуси палео-дієти

До плюсів відносять:

  • споживання високого вмісту білка
  • наголошується на цільній, необробленій їжі
  • заохочує збалансований спосіб життя з фізичними вправами та уважністю

Мінуси:

  • може мати низький вміст клітковини та певних поживних речовин
  • виключає цілі групи продуктів, що може призвести до дефіциту поживних речовин

Плюси та мінуси кето-дієти

Плюси:

  • ефективний для схуднення шляхом пригнічення апетиту під час кетозу
  • заохочує цілісні, необроблені продукти

Мінуси:

  • низький вміст клітковини та деяких поживних речовин
  • високий вміст насичених жирів потенційно підвищує ризик серцево-судинних захворювань
  • побічні ефекти кетозу (наприклад, неприємний запах з рота, висипання на шкірі)

Обидві дієти пропонують потенційні переваги для здоров’я, але не мають довгострокових досліджень, щоб підтвердити їхню ефективність. Палео-дієта може запропонувати більше різноманітності та заохотити до стійкого способу життя. 

Найкраща дієта - це та, якої ви можете дотримуватися довго.

 

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