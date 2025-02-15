Кето чи палео? Ось яка дієта найкорисніша для здоров'я
Дві дієти, які набули значної популярності в останні роки, це кетогенна (кето) дієта та палеолітична (палео). Вони мають свої переваги для організму та відрізняються у своєму підході до харчування та можуть дати різні результати для людей.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт U.S.News.
Що таке палео-дієта
Це тип харчування, при якому рекомендується відмовлятися від сучасних оброблених речовин в користь натуральних, багатих поживними речовинами продуктів.
У плані дієти мало вуглеводів і багато білка.
Дозволені продукти:
- м'ясо
- риба
- яйця
- горіхи
- насіння
- фрукти
- овочі
- деякі жири та олії
- натуральні підсолоджувачі, такі як мед і кленовий сироп
Палео-дієта не обмежує кількість дозволених продуктів, які ви можете споживати. Такий тип харчування заохочує цілісний підхід до оздоровлення, пропагуючи фізичні вправи, йогу та медитацію.
Чим корисна кето-дієта
Кетогенна (або кето) дієта має на меті перевести ваше тіло в кетоз - метаболічний стан, коли жир стає основним джерелом енергії замість вуглеводів. Досягнення кетозу вимагає певного балансу макроелементів:
- з високим вмістом жиру (60%-80%)
- помірний вміст білка (20%-30%)
- дуже низький вміст вуглеводів (5%)
Щоб відповідати цим діапазонам макроелементів, кето-дієта обмежує крохмалисті овочі, більшість фруктів, зернових, підсолоджувачі та більшість бобових.
Плюси та мінуси палео-дієти
До плюсів відносять:
- споживання високого вмісту білка
- наголошується на цільній, необробленій їжі
- заохочує збалансований спосіб життя з фізичними вправами та уважністю
Мінуси:
- може мати низький вміст клітковини та певних поживних речовин
- виключає цілі групи продуктів, що може призвести до дефіциту поживних речовин
Плюси та мінуси кето-дієти
Плюси:
- ефективний для схуднення шляхом пригнічення апетиту під час кетозу
- заохочує цілісні, необроблені продукти
Мінуси:
- низький вміст клітковини та деяких поживних речовин
- високий вміст насичених жирів потенційно підвищує ризик серцево-судинних захворювань
- побічні ефекти кетозу (наприклад, неприємний запах з рота, висипання на шкірі)
Обидві дієти пропонують потенційні переваги для здоров’я, але не мають довгострокових досліджень, щоб підтвердити їхню ефективність. Палео-дієта може запропонувати більше різноманітності та заохотити до стійкого способу життя.
Найкраща дієта - це та, якої ви можете дотримуватися довго.
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