Кето чи палео? Ось яка дієта найкорисніша для здоров'я

Дві дієти, які набули значної популярності в останні роки, це кетогенна (кето) дієта та палеолітична (палео). Вони мають свої переваги для організму та відрізняються у своєму підході до харчування та можуть дати різні результати для людей.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт U.S.News .

Що таке палео-дієта

Це тип харчування, при якому рекомендується відмовлятися від сучасних оброблених речовин в користь натуральних, багатих поживними речовинами продуктів.

У плані дієти мало вуглеводів і багато білка.

Дозволені продукти:

м'ясо

риба

яйця

горіхи

насіння

фрукти

овочі

деякі жири та олії

натуральні підсолоджувачі, такі як мед і кленовий сироп

Палео-дієта не обмежує кількість дозволених продуктів, які ви можете споживати. Такий тип харчування заохочує цілісний підхід до оздоровлення, пропагуючи фізичні вправи, йогу та медитацію.

Чим корисна кето-дієта

Кетогенна (або кето) дієта має на меті перевести ваше тіло в кетоз - метаболічний стан, коли жир стає основним джерелом енергії замість вуглеводів. Досягнення кетозу вимагає певного балансу макроелементів:

з високим вмістом жиру (60%-80%)

помірний вміст білка (20%-30%)

дуже низький вміст вуглеводів (5%)

Щоб відповідати цим діапазонам макроелементів, кето-дієта обмежує крохмалисті овочі, більшість фруктів, зернових, підсолоджувачі та більшість бобових.

Плюси та мінуси палео-дієти

До плюсів відносять:

споживання високого вмісту білка

наголошується на цільній, необробленій їжі

заохочує збалансований спосіб життя з фізичними вправами та уважністю

Мінуси:

може мати низький вміст клітковини та певних поживних речовин

виключає цілі групи продуктів, що може призвести до дефіциту поживних речовин

Плюси та мінуси кето-дієти

Плюси :

ефективний для схуднення шляхом пригнічення апетиту під час кетозу

заохочує цілісні, необроблені продукти

Мінуси:

низький вміст клітковини та деяких поживних речовин

високий вміст насичених жирів потенційно підвищує ризик серцево-судинних захворювань

побічні ефекти кетозу (наприклад, неприємний запах з рота, висипання на шкірі)

Обидві дієти пропонують потенційні переваги для здоров’я, але не мають довгострокових досліджень, щоб підтвердити їхню ефективність. Палео-дієта може запропонувати більше різноманітності та заохотити до стійкого способу життя.