Кеті Перрі показала відео з космосу і розлютила мережу: "Поки планета палає"

Напередодні Кеті Перрі та ще п'ять жінок здійснили суборбітальний політ на кораблі New Shepard. Це перша повністю жіноча місія з 1963 року. Артистка поділилася вражаючим відео з космосу, проте в мережі не всі відреагували на туризм багатіїв позитивно.
Як пройшов політ Перрі та чому вона розлютила мережу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram зірки.
У понеділок, 14, квітня, в Техасі відбувся суборбітальний політ з виключно жіночим екіпажем. Він тривав 11 хвилин і був організований компанією Blue Origin, очільником якої є засновник Amazon Джефф Безос. Пасажирок відправили на автономній ракеті New Shepard. Вони також пройшли тривалу підготовку перед вильотом.
Ракета-носій підняла капсулу з екіпажем на висоту 100 км - умовну межу між Землею і космосом. Після короткого перебування у невагомості капсула приземлилася назад на планету. З Кеті Перрі у суборбітальний політ вирушили ще п’ятеро жінок. Серед них були колишня співробітниця NASA Аіша Боу, спеціалістка з біоастронавтики Аманда Нгуєн, продюсерка фільмів Керіанн Флінн, журналістки Гейл Кінг та Лорен Санчес, яка також перебуває у стосунках з Безосом.
Артистка показала дивовижне відео зсередини капсули. Разом з екіпажем вона насолодилася часом в невагомості та неймовірним краєвидом на нашу планету.
"Одного дня, коли ти подорослішаєш, чи будеш й далі дивитися вгору з захопленням? Все ще усвідомлюю цю неймовірну подорож. Дякую Blue Origin і моїм космічним сестрам - за те, що займаєте місце в космосі та створюєте простір для всіх", - поділилася враженням зірка.
Поки одні захоплюються історичною подією та вітають жінок з унікальним досвідом, інші критикують. Багатьом користувачам не сподобалося, що у час, коли світ охоплений кризами, заможні люди витрачають гроші на розкіш та вкотре демонструють відрив від реальності.
"Поки планета буквально палає - океани нагріваються, льодовики тануть, цілі екосистеми руйнуються - жменька мільярдерів і знаменитостей, схоже, вважає, що вихід у тому, щоб залишити Землю позаду", - написала одна з користувачок.
"Замість того, щоб використовувати свої непристойні статки для фінансування кліматичних рішень, підтримки громад на передовій або інвестувати в стійкі технології, вони зайняті тим, що запускають себе в космос заради розваги. Ракетні прогулянки, поки світ горить", - продовжила вона.
Багато інших користувачів також відреагували негативно на "забаву" заможних:
Нагадаємо, раніше ми розповідали подробиці унікального польоту Кетті Перрі в космос. Для пасажирок були створені незвичайні скафандри, які адаптовані саме для жінок, а не чоловіків-астронавтів. Сині комбінезони розробляли Фернандо Гарсія та Лора Кім.
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