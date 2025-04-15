Кеті Перрі показала відео з космосу і розлютила мережу: "Поки планета палає"

Що відомо про виключно жіночий політ в космос

У понеділок, 14, квітня, в Техасі відбувся суборбітальний політ з виключно жіночим екіпажем. Він тривав 11 хвилин і був організований компанією Blue Origin, очільником якої є засновник Amazon Джефф Безос. Пасажирок відправили на автономній ракеті New Shepard. Вони також пройшли тривалу підготовку перед вильотом.

Ракета-носій підняла капсулу з екіпажем на висоту 100 км - умовну межу між Землею і космосом. Після короткого перебування у невагомості капсула приземлилася назад на планету. З Кеті Перрі у суборбітальний політ вирушили ще п’ятеро жінок. Серед них були колишня співробітниця NASA Аіша Боу, спеціалістка з біоастронавтики Аманда Нгуєн, продюсерка фільмів Керіанн Флінн, журналістки Гейл Кінг та Лорен Санчес, яка також перебуває у стосунках з Безосом.

Екіпаж New Shepard (фото: instagram.com/katyperry)

Як Кетті Перрі злітала в космос - відео

Артистка показала дивовижне відео зсередини капсули. Разом з екіпажем вона насолодилася часом в невагомості та неймовірним краєвидом на нашу планету.

"Одного дня, коли ти подорослішаєш, чи будеш й далі дивитися вгору з захопленням? Все ще усвідомлюю цю неймовірну подорож. Дякую Blue Origin і моїм космічним сестрам - за те, що займаєте місце в космосі та створюєте простір для всіх", - поділилася враженням зірка.

Як відреагували в мережі

Поки одні захоплюються історичною подією та вітають жінок з унікальним досвідом, інші критикують. Багатьом користувачам не сподобалося, що у час, коли світ охоплений кризами, заможні люди витрачають гроші на розкіш та вкотре демонструють відрив від реальності.

"Поки планета буквально палає - океани нагріваються, льодовики тануть, цілі екосистеми руйнуються - жменька мільярдерів і знаменитостей, схоже, вважає, що вихід у тому, щоб залишити Землю позаду", - написала одна з користувачок.

"Замість того, щоб використовувати свої непристойні статки для фінансування кліматичних рішень, підтримки громад на передовій або інвестувати в стійкі технології, вони зайняті тим, що запускають себе в космос заради розваги. Ракетні прогулянки, поки світ горить", - продовжила вона.

Багато інших користувачів також відреагували негативно на "забаву" заможних:

"У космосі лише 10 хвилин, і все, що вони можуть робити, - це робити селфі та відео замість того, щоб дивитися у вікно".

"Ура, багаті дівчата в космосі рекламують свої тури. Який гігантський крок для людства".

"Це нагадує тих ідіотів, які відправилися на підводному човні, щоб побачити Титанік, але так і не повернулися".

"Дякуємо за знищення Землі".

"Звичайні люди змушені зменшувати свій вуглецевий слід, поки багаті знаменитості спалюють більше пального для 10-хвилинної безглуздої поїздки, ніж мільйони людей за все життя. Ви більше не можете читати нам лекції".

"Я не люблю писати негативні коментарі, але серйозно, поки наша планета у вогні... це просто огидно і немає чим пишатися. Як щодо того, щоб залишитися в космосі та не заважати хорошим людям на Землі?"

"Так, багаті друзі летять у космос, а ми голодуємо і потопаємо в боргах і рахунках".

Нагадаємо, раніше ми розповідали подробиці унікального польоту Кетті Перрі в космос. Для пасажирок були створені незвичайні скафандри, які адаптовані саме для жінок, а не чоловіків-астронавтів. Сині комбінезони розробляли Фернандо Гарсія та Лора Кім.