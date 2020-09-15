ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кернес впервые прокомментировал свою болезнь: опираюсь на доверие харьковчан

Автор: Анна Киселева

Геннадий Кернес прокомментировал свое состояние здоровья

Мэр Харькова Геннадий Кернес 15 сентября получил положительный результат при тестировании на коронавирус. За несколько дней до этого политик попал в больницу. Сейчас же глава города решил сам прокомментировать свою болезнь.

Самые читаемые новости

Как рассказывает чиновник, он уверен, что скоро пойдет на поправку.

"Сердечное спасибо всем, кто позвонил, написал, передал пожелания здоровья! И спасибо, что не верите слухам. В Харькове у меня есть вся нужная помощь, рядом семья, команда, я уверен, что скоро пойду на поправку. Все планы в силе, не в первый раз я опираюсь на доверие харьковчан и чувствую вашу поддержку. Благодарю!" – написал он в своем Facebook.

В комментариях под публикацией харьковчане продолжают желать здоровья мэру.

Стоит отметить, что мэр Харькова последний раз появлялся на публике 23 августа. Тогда он открывал фонтан на площади Свободы. В мэрии сообщили, что Кернес находится на больничном с 10 сентября, но диагноз не огласили.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о том, что Кернес впал в кому, но в горсовете эту информацию опровергают.

Ранее различные издания также сообщили, что у Кернеса якобы серьезное осложнение в связи с коронавирусной болезнью.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Геннадий Кернес