Кеннеди убили по личному приказу Хрущева: экс-глава ЦРУ сделал сенсационное заявление

Издание получило выдержки из книги Вулси "Операция Дракон: секретная война Кремля с Америкой". Соавтором произведения выступил бывший исполняющий обязанности начальника шпионской службы коммунистической Румынии, генерал-лейтенант Ион Михай Пачепа.

Авторы утверждают, что все доказательства, необходимые для их аргументации, содержатся в 26-томном отчете Комиссии Уоррена. Однако огромная часть его зашифрована, и до сих пор никто не понимал значения "закодированной" информации.

"Расшифрованные, эти доказательства доказывают, что убийца Джона Ф. Кеннеди, Ли Харви Освальд, тайно встречался в Мехико со своим советским оперативным сотрудником, "товарищем Костиным", - пишут авторы.

По их словам, советские спецслужбы завербовали Освальда в 1957 году, когда он служил в морской пехоте США в Японии. После нескольких лет работы для них в секретных миссиях, включая предоставление информации, которая позволила СССР сбить американского пилота Гэри Пауэрса в 1960 году, в 1962 году Освальду было поручено, причем якобы личным распоряжением Хрущева, начать подготовку к убийству президента Кеннеди.

"Хотя Освальд хотел остаться в Советском Союзе, его в конце концов убедили вернуться в США, чтобы убить президента Кеннеди, которого Хрущев стал презирать", - пишут они.

Утверждается, что Освальд со своей советской женой в июне 1962 года отправился обратно в Штаты.

Ли и Марина Освальд с дочерью в Минске, СССР, в июне 1962 года (фото: Alamy Stock Photo)

По словам авторов, где-то между июнем и апрелем 1963 года Советский Союз изменил свое мнение и отменил задание, однако Освальд "был слишком увлечен и собирался довести дело до конца". Якобы он был убежден, что Хрущев "доверил ему эту задачу, и он был уверен, что справится с этим".

"К этому времени, однако, КГБ и руководство (страны) поняли, что безумные идеи Хрущева создают ужасную репутацию их страны... еще один неверный шаг вспыльчивого Хрущева, и может быть ядерная война", - пишут авторы.

Отмечается, что хотя Вулси и Пачепа не приводят никаких доказательств приказа об убийстве или приказа об отмене покушения, они предоставляют доказательства, часто в форме писем, о встрече Освальда с агентами КГБ и других приготовлениях к возвращению Освальда и его семьи в СССР после того, как он завершит свою миссию.

В одном из таких писем Освальд обратился в советское посольство 1 июля 1963 года с просьбой выдать отдельные визы для него, его жены и дочерей.

Другой документ, датированный 9 ноября того же года - всего за две недели до убийства Кеннеди - был написан после того, как Освальд вернулся из поездки в Мехико, и ссылается на встречу с "товарищем Костиным", которого авторы называют "Валерием Костиковым", офицером Тринадцатого отдела советских спецслужб.

"В конце концов, нет никаких сомнений в том, что Ли Харви Освальд был обучен КГБ совершить убийство президента Джона Ф. Кеннеди... Даже после того, как КГБ приказало Освальду остановиться, Освальд упорно шел вперед с тем, что он считал своей личной миссией, которой его одарил его герой, Хрущев", - пишут авторы.

Ли Харви Освальд после задержания полицией Далласа, снимок сделан 23 ноября 1963 года (фото: Alamy Stock Photo)