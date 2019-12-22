Кем она себя возомнила? Елизавету II высмеял собственный супруг

Королева Елизавета II с принцем Филиппом (фото: The Royal Family)

Принц Филипп решил пошутить над королевой и нарвался на недоброжелательные комментарии

Королева Великобритании Елизавета II была высмеяна своим супругом Филиппом, который давно славится своеобразным чувством юмора. Об этом проинформировал портал "Express".

Источник сообщает, что стало известно о неуместной выходке принца Филиппа, который однажды подшутил над королевой в присутствии гостей в Букингемском дворце. Филипп шутки ради спрятал одного из корги королевы в шкаф. Супруга спросила принца, где ее собака, а он сделал вид, что не знает. Однако собака услышала голос хозяйки и залаяла, после чего муж королевы достал животное из шкафа.

Принц Филипп (фото: The Royal Family)

Эта выходка не понравилась Елизавете II и она сказала :"Перестань выставляться перед гостями". Тогда принц Филипп повернулся к гостям и произнес: "Кем она себя возомнила?"

Напомним, что на данный момент у принца Филиппа проблемы с сердцем и его срочно госпитализировали в больницу короля Эдварда VII за несколько дней до Рождества.