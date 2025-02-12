Яке взуття буде в моді навесні 2025 року: найгарячіші тренди сезону

Топсайдери

Топсайдери - це тип взуття, який був спочатку розроблений для морських подорожей і призначений для використання на човнах і яхтах. Вони отримали свою назву від англійського слова "topside" (верхня палуба), оскільки були створені для комфорту і безпеки на палубах кораблів. Як правило, їх виготовляють із замші.

Топсайдери часто мають відкриті шнурки, які зав'язуються навколо щиколотки, створюючи щільну посадку на нозі. Часто їх прикрашає декоративна строчка по краю. Навесні таке взуття можна носити з джинсами, шортами та спідницями.



Топсайдери на весну 2025 (фото: instagram.com/thatsaleaf)

Слінгбеки

Слінгбеки - це туфлі або босоніжки з відкритим носком і задньою частиною, яка фіксується за допомогою ремінця на п'яті. Вони створюють елегантний і жіночний образ, при цьому відкриваючи задню частину стопи і часто підкреслюючи красиву лінію ніг. Слінгбеки можуть бути на низьких підборах, на середніх або навіть на шпильці - все залежить від уподобань.

У 2025 році слінгбеки можуть бути як з класичних матеріалів, як-от шкіра й замша, так і з незвичних текстур, наприклад, із сітчастими вставками або прозорими елементами.



Слінгбеки на весну 2025 (фото: instagram.com/immegii)

Слінгбеки підійдуть для офісних комплектів, а також для вечірніх виходів або коктейльних суконь.



Варіант в офіс (фото: instagram.com/annawinck)

Мюлі

Мюлі - це взуття без задника, що робить їх максимально зручними і легкими для носіння. Це ідеальний вибір для теплої весни і початку літа, коли хочеться чогось стильного і водночас комфортного.

Мюлі можуть бути як на плоскій підошві, так і на підборах. У 2025 році популярні мюлі з декоративними елементами, такими як великі пряжки, перли, стрази або вишивка. Також цікаві моделі з відкритим носком або з ефектом плетінки.



Мюлі - тренд весни 2025 (фото: instagram.com/sylviemus_)

Балетки з декором

Балетки залишаються в моді, і навесні 2025 року ми побачимо безліч моделей з різними декоративними елементами. Це взуття ідеально підходить для тих, хто шукає стильний, але при цьому зручний варіант.

Цього сезону в моді балетки з декоративними елементами, такими як банти, стрази, мереживо або пір'я. Також актуальні моделі з різними текстурами, наприклад, зі шкіри, замші або тканини з яскравими принтами.



Балетки з декором (фото: instagram.com/lindatol_)

Замшеві кросівки

Замшеві кросівки - це комбінація спортивного стилю і витонченості, які стають все більш популярними для повсякденних образів. Замша додає текстури й робить взуття більш елегантним порівняно зі звичайними тканинними або шкіряними кросівками.

Кросівки із замші підійдуть для міських прогулянок, спортивних заходів або навіть для більш розслаблених робочих образів. Їх легко поєднувати з джинсами, штанами, спідницями та навіть сукнями.



Кросівки із замші в моді (фото: instagram.com/nlmarilyn)