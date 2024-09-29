Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 29 вересня

Сьогодні, 29 вересня, свято - православні українці вшановують святого преподобного Киріяка самітника за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Киріяк народився в IV столітті в Палестині та ще в дитинстві відчув поклик до служіння Богу. Прагнучи до духовної досконалості, він залишив світське життя та обрав шлях монаха. Оселившись у пустелі, Киріяк провів роки в молитві, пості та строгій самоті, де постійно стикався з випробуваннями та спокусами.
Попри всі труднощі, його віра була непохитною. Господь дарував йому видіння і духовні одкровення, які укріплювали його в служінні. Киріяк вчив, що справжня духовність приходить через простоту, смиренність і щире покаяння. Його життя стало взірцем для багатьох монахів, а сам преподобний Киріяк залишається шанованим покровителем самітників і духовних подвижників.
Страта Святого Киріака (зображення: Вікіпедія)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Також у цей день заборонялося брати до рук спиці чи інші гострі предмети. Вірили, що якщо випадково поранитися до крові, це могло призвести до важких наслідків, навіть смерті.
Цього дня селяни традиційно стригли овець, готуючи їх до зими, а жінки займалися заготовленням капусти. Також вважалося, що сни напередодні 29 вересня мають особливе значення - це могли бути підказки від Вищих Сил, які вказували на важливі події або давали поради на майбутнє.
Сьогодні іменини святкують: Іван.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми розказували про Батьківську суботу у вересні - коли згадувати покійних за новим церковним календарем.
Також читайте, чому в церкві під час молитви хочеться позіхати.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Вікіпедія.