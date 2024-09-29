Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 29 вересня

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Киріяк народився в IV столітті в Палестині та ще в дитинстві відчув поклик до служіння Богу. Прагнучи до духовної досконалості, він залишив світське життя та обрав шлях монаха. Оселившись у пустелі, Киріяк провів роки в молитві, пості та строгій самоті, де постійно стикався з випробуваннями та спокусами.

Попри всі труднощі, його віра була непохитною. Господь дарував йому видіння і духовні одкровення, які укріплювали його в служінні. Киріяк вчив, що справжня духовність приходить через простоту, смиренність і щире покаяння. Його життя стало взірцем для багатьох монахів, а сам преподобний Киріяк залишається шанованим покровителем самітників і духовних подвижників.

Страта Святого Киріака (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 29 вересня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Сваритися і лихословити

Починати нові справи

Цілуватися з коханою людиною

Розповідати свої плани.

Також у цей день заборонялося брати до рук спиці чи інші гострі предмети. Вірили, що якщо випадково поранитися до крові, це могло призвести до важких наслідків, навіть смерті.

Народні прикмети і традиції цього дня

Тепла погода весь день - протримається надовго

Багато зірок на небі - восени буде мало опадів

У лісі з’явилися гриби - до затяжної осені

Листя жовте, але ще не опадає - осінь буде довгою

Густий туман ввечері - заморозки будуть не скоро.

Цього дня селяни традиційно стригли овець, готуючи їх до зими, а жінки займалися заготовленням капусти. Також вважалося, що сни напередодні 29 вересня мають особливе значення - це могли бути підказки від Вищих Сил, які вказували на важливі події або давали поради на майбутнє.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Іван.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: