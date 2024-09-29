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Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 29 вересня

Неділя 29 вересня 2024 06:00
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Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 29 вересня Церковне свято 29 вересня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 29 вересня, свято - православні українці вшановують святого преподобного Киріяка самітника за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Киріяк народився в IV столітті в Палестині та ще в дитинстві відчув поклик до служіння Богу. Прагнучи до духовної досконалості, він залишив світське життя та обрав шлях монаха. Оселившись у пустелі, Киріяк провів роки в молитві, пості та строгій самоті, де постійно стикався з випробуваннями та спокусами.

Попри всі труднощі, його віра була непохитною. Господь дарував йому видіння і духовні одкровення, які укріплювали його в служінні. Киріяк вчив, що справжня духовність приходить через простоту, смиренність і щире покаяння. Його життя стало взірцем для багатьох монахів, а сам преподобний Киріяк залишається шанованим покровителем самітників і духовних подвижників.

Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 29 вересня

Страта Святого Киріака (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 29 вересня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Сваритися і лихословити
  • Починати нові справи
  • Цілуватися з коханою людиною
  • Розповідати свої плани.

Також у цей день заборонялося брати до рук спиці чи інші гострі предмети. Вірили, що якщо випадково поранитися до крові, це могло призвести до важких наслідків, навіть смерті.

Народні прикмети і традиції цього дня

  • Тепла погода весь день - протримається надовго
  • Багато зірок на небі - восени буде мало опадів
  • У лісі з’явилися гриби - до затяжної осені
  • Листя жовте, але ще не опадає - осінь буде довгою
  • Густий туман ввечері - заморозки будуть не скоро.

Цього дня селяни традиційно стригли овець, готуючи їх до зими, а жінки займалися заготовленням капусти. Також вважалося, що сни напередодні 29 вересня мають особливе значення - це могли бути підказки від Вищих Сил, які вказували на важливі події або давали поради на майбутнє.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Іван.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • День машинобудівника в Україні
  • День пам'яті трагедії Бабиного Яру
  • Міжнародний день глухих
  • День осінньої самотності
  • День отоларинголога.

Раніше ми розказували про Батьківську суботу у вересні - коли згадувати покійних за новим церковним календарем.

Також читайте, чому в церкві під час молитви хочеться позіхати.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Вікіпедія.

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