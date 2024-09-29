Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 29 вересня
Сьогодні, 29 вересня, свято - православні українці вшановують святого преподобного Киріяка самітника за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке сьогодні свято у церковному календарі
Киріяк народився в IV столітті в Палестині та ще в дитинстві відчув поклик до служіння Богу. Прагнучи до духовної досконалості, він залишив світське життя та обрав шлях монаха. Оселившись у пустелі, Киріяк провів роки в молитві, пості та строгій самоті, де постійно стикався з випробуваннями та спокусами.
Попри всі труднощі, його віра була непохитною. Господь дарував йому видіння і духовні одкровення, які укріплювали його в служінні. Киріяк вчив, що справжня духовність приходить через простоту, смиренність і щире покаяння. Його життя стало взірцем для багатьох монахів, а сам преподобний Киріяк залишається шанованим покровителем самітників і духовних подвижників.
Страта Святого Киріака (зображення: Вікіпедія)
Що не можна робити сьогодні, 29 вересня
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
- Сваритися і лихословити
- Починати нові справи
- Цілуватися з коханою людиною
- Розповідати свої плани.
Також у цей день заборонялося брати до рук спиці чи інші гострі предмети. Вірили, що якщо випадково поранитися до крові, це могло призвести до важких наслідків, навіть смерті.
Народні прикмети і традиції цього дня
- Тепла погода весь день - протримається надовго
- Багато зірок на небі - восени буде мало опадів
- У лісі з’явилися гриби - до затяжної осені
- Листя жовте, але ще не опадає - осінь буде довгою
- Густий туман ввечері - заморозки будуть не скоро.
Цього дня селяни традиційно стригли овець, готуючи їх до зими, а жінки займалися заготовленням капусти. Також вважалося, що сни напередодні 29 вересня мають особливе значення - це могли бути підказки від Вищих Сил, які вказували на важливі події або давали поради на майбутнє.
У кого день ангела сьогодні
Сьогодні іменини святкують: Іван.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.
Які свята ще відзначають в Україні сьогодні
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- День машинобудівника в Україні
- День пам'яті трагедії Бабиного Яру
- Міжнародний день глухих
- День осінньої самотності
- День отоларинголога.
Раніше ми розказували про Батьківську суботу у вересні - коли згадувати покійних за новим церковним календарем.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Вікіпедія.