5 грудня: яке свято сьогодні і чому не можна мити голову вагітним

Яке сьогодні свято в церковному календарі

Преподобний Сава Освячений народився в V столітті в Каппадокії. Батьки Сави були благочестивими християнами, тож, перейнявши віру, хлопець з восьми років проживав в монастирі святої Флавіани.

Попри вмовляння батьків одружитися та повернутися до світського життя, у 17 років Сава постригся в ченці та провів у святій обителі 10 років, в молитві та постах. Після цього преподобний вирушив до Єрусалиму та до монастиря Євфимія Великого. Під наглядом Євфимія, Сава вів життя пустельника, духовно зростаючи.

Після смерті Євфимія, Сава, до якого почали приходити віряни, збудував церкву, яка згодом стала лаврою преподобного. За своє життя святий заснував близько семи монастирів.

Преподобний Сава також склав перше правило для чернечого "Богослужбового статуту" та мирно спочив у 532 році. Відповідно до церковних записів, святий мав дар чудотворення своїми молитвами, а його мощі вважаються нетлінними.

Традиції Савиного дня

5 грудня за народним календарем вважалося Савиним днем. В це свято пращури відкладали всі роботи по дому, тому господині мали змогу відпочити.

Оскільки в Савин день тривав піст, головною їжею на столі були пісні страви з капусти, квасолі та яблук, пісні пироги та борщ.

Головні прикмети цього дня

Якщо в Савин день білки спускаються на землю - сьогодні буде тепло

На Саву вогонь в печі червоного кольору - буде сильна буря

Сьогодні пухкий сніг почав танути - незабаром прийде відлига

5 грудня з димарів йде сильний дим - може бути нещастя

Що не можна робити у Савин день

В день Сави категорично не можна:

мити голову вагітним - пращури вважали це поганою прикметою, такі дії могли накликати хвороби та негаразди

- пращури вважали це поганою прикметою, такі дії могли накликати хвороби та негаразди лаятися - ця заборона особливо стосувалася власників коней, інакше з твариною могла статися біда

Крім цього, сьогодні не можна пліткувати, сваритися або переїдати.

У кого сьогодні день ангела

За новим стилем 5 грудня день ангела відзначають у людей з такими іменами: Сава, Захар, Геннадій, Сергій, Ілля.

Крім цього, за старим стилем сьогодні іменини власники таких імен: Борис, Петро, Володимир, Ілля, Максим, Михайло, Марк, Іван, Олексій, Василь, Опанас, Павло, Сава, Федір.

Які свята відзначають у світі

5 грудня у світі відзначають такі свята і важливі події: