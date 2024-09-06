Яке свято сьогодні: чому не можна мити голому, прикмети 6 вересня

Сьогодні, 6 вересня, свято - православні українці вшановують диво архистратига Михаїла за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
У IV столітті в місті Хони (тепер Колосс, Туреччина) був збудований храм на честь Архистратига Михаїла, поряд з яким знаходилося цілюще джерело. Язичник привів свою дочку, яка була німою від народження, до цього джерела після того, як їй приснився сон, що архангел може їй допомогти. Після омовіння дівчина почала говорити, і це змусило язичника прийняти християнську віру.
Язичники, дізнавшись про це, вирішили знищити храм, направивши на нього дві річки, щоб затопити його. Проте храмовий пономар Архип молився до Архистратига Михаїла про допомогу. Архангел з’явився і зупинив потік води, ударивши посохом по скелі. Вода пішла в землю, утворивши велику ущелину. Завдяки цьому храм і джерело були врятовані від руйнування.
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Також не рекомендується сьогодні мити голову. В давнину вважалося, якщо не послухати, то вода змиє всю пам'ять і розум. Людина почне забувати важливе і стикнеться з проблемами на роботі
Святому архангелу Михаїлу здавна молилися про зцілення від хвороб та захисту від нечестивих людей.
Сьогодні іменини святкують: Андрій, Всеволод, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Діви.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми розказували про Батьківську суботу у вересні - коли згадувати покійних за новим церковним календарем.
Також читайте, чому в церкві під час молитви хочеться позіхати.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Вікіпедія.