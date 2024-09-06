Яке свято сьогодні: чому не можна мити голому, прикмети 6 вересня

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

У IV столітті в місті Хони (тепер Колосс, Туреччина) був збудований храм на честь Архистратига Михаїла, поряд з яким знаходилося цілюще джерело. Язичник привів свою дочку, яка була німою від народження, до цього джерела після того, як їй приснився сон, що архангел може їй допомогти. Після омовіння дівчина почала говорити, і це змусило язичника прийняти християнську віру.

Язичники, дізнавшись про це, вирішили знищити храм, направивши на нього дві річки, щоб затопити його. Проте храмовий пономар Архип молився до Архистратига Михаїла про допомогу. Архангел з’явився і зупинив потік води, ударивши посохом по скелі. Вода пішла в землю, утворивши велику ущелину. Завдяки цьому храм і джерело були врятовані від руйнування.

Що не можна робити сьогодні, 6 вересня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Лаятися і сваритися

Робити важку фізичну працю

брати до рук гострі предмети.

Також не рекомендується сьогодні мити голову. В давнину вважалося, якщо не послухати, то вода змиє всю пам'ять і розум. Людина почне забувати важливе і стикнеться з проблемами на роботі

Народні прикмети і традиції цього дня

вранці туман - скоро прийде потепління

ввечері хмари на небі синього відтінку - до швидкої зміни погоди

на деревах видно іній - зима буде сніжною

вгорі на березі зелене листя, а внизу вже все опало - до ранньої зими і теплої весни.

Святому архангелу Михаїлу здавна молилися про зцілення від хвороб та захисту від нечестивих людей.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Андрій, Всеволод, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: