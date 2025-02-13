Яке м’ясо найчастіше "пічкають" антибіотиками? Українці його купують чи не найчастіше

М'ясо з антибіотиками - це, на жаль, реальність в українських магазинах. Залишки цих препаратів можуть потрапляти в організм людини разом із м'ясом, що може призвести до розвитку антибіотикорезистентності та інших проблем зі здоров'ям.

Яке ж м'ясо найчастіше "пічкають" антибіотиками?

За даними досліджень, найчастіше антибіотики застосовують у виробництві курятини та свинини. Це пов'язано з тим, що ці види м'яса є найбільш популярними та споживаються у великих кількостях. Крім того, вирощування курей та свиней часто відбувається в умовах тісного утримання, що сприяє поширенню інфекцій та вимагає частого застосування антибіотиків для профілактики захворювань.

Раніше Уляна Супрун пояснювала, як м'ясо із вмістом антибіотиків може вплинути на організм людини після вживання.

За її словами, антибіотики на фермах використовують доволі часто - для лікування інфекцій тварин, профілактики та покращення росту. Саме тому ці органічні речовини можна виявити і у м’ясі.

Чому українці купують саме це м'ясо найчастіше?

Курятина та свинина є найбільш доступними за ціною видами м'яса в Україні. Це робить їх популярними серед населення з різним рівнем доходів. Крім того, ці види м'яса є універсальними у кулінарному плані, їх можна використовувати для приготування різноманітних страв.

Які ризики споживання антибіотиків в продуктах?

Регулярне споживання м'яса, яке містить залишки антибіотиків, може призвести до:

Розвитку антибіотикорезистентності

Бактерії стають стійкими до дії антибіотиків, що ускладнює лікування інфекційних захворювань у людей.

Порушення мікрофлори кишківника

Антибіотики можуть знищувати корисні бактерії в кишківнику, що може призвести до проблем з травленням та імунітетом.

Алергічних реакцій:

У деяких людей можуть виникати алергічні реакції на залишки антибіотиків у м'ясі.

Як зменшити ризик від антибіотиків?

Обирайте м'ясо від перевірених виробників

Віддавайте перевагу продукції фермерських господарств, які дотримуються принципів відповідального використання антибіотиків.

Купуйте м'ясо з позначкою "органічне"

Це насправді дуже важливо і означає, що тварини не отримували антибіотиків під час вирощування.

Ретельно готуйте м'ясо

Термічна обробка допомагає знищити більшість бактерій, у тому числі й ті, що можуть бути стійкими до антибіотиків.

Обмежте споживання курятини та свинини

Урізноманітніть свій раціон іншими видами м'яса, такими як яловичина, баранина або індичатина.