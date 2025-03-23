Яке м’ясо краще їсти для схуднення: названо 4 варіанти

Однак не всі види м’яса однаково корисні для тих, хто прагне позбутися зайвих кілограмів. Дієтологи радять обирати нежирні сорти, які містять мало жиру та калорій, але багаті на поживні речовини.

Найкращі види м’яса для схуднення

Куряча грудка

Курятина - це один із найпопулярніших продуктів серед тих, хто дотримується правильного харчування. Куряча грудка практично не містить жиру, але багата на білок. У 100 г вареного філе - всього 110-120 калорій, що робить її ідеальним варіантом для дієтичного меню.

Індичатина

Індиче м’ясо має подібні властивості до курятини, але містить трохи більше мікроелементів, таких як цинк та селен, що сприяють зміцненню імунітету. Його рекомендують вживати тим, хто хоче схуднути, оскільки воно низькокалорійне і легко засвоюється.

Яловичина (пісні частини)

Незважаючи на те, що яловичина містить більше жиру, ніж курятина, вона залишається корисною для схуднення, якщо обирати пісні шматки. Вона містить залізо та вітамін B12, які важливі для енергії та нормального метаболізму.

Кролятина

Це одне з найбільш дієтичних видів м’яса, оскільки воно містить багато білка, мало жиру та добре засвоюється організмом. У 100 г кролятини – приблизно 130 калорій. Вона також корисна для шлунково-кишкового тракту та містить мінімальну кількість холестерину.

Риба та морепродукти

Хоча риба не належить до м’яса, вона є чудовою альтернативою для тих, хто прагне схуднути. Біла риба, така як тріска або хек, містить мало жиру та калорій, а червона (лосось, форель) багата на корисні омега-3 кислоти, що сприяють спалюванню жиру.

Як правильно вживати для схуднення?

Щоб м’ясо залишалося корисним, важливо обирати правильні методи приготування. Варіння, запікання, тушкування або приготування на пару є найкращими варіантами. Варто уникати смаження на олії, адже це збільшує калорійність страви. Використовуйте мінімальну кількість солі та відмовтеся від жирних соусів.

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