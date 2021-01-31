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Каждый второй в Украине обладает иммунитетом к COVID-19: детали исследования

Автор: Анна Киселева

В Украине около 43% работников больших коллективов обладают иммунитетом. Практически каждый второй перенес заболевание, при этом большая часть из них не имели никаких симптомов. Результаты исследования, а также можно ли это явление назвать коллективным иммунитетом, рассказала заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета Наталья Виноград.

Эксперт Наталья Виноград предположила, что сейчас в Украине много защищенных иммунитетом людей, передает УНН.

В Украине многие не догадываются, что уже имеют иммунный ответ после перенесенного COVID-19. Серологическое исследование показало, что в больших закрытых коллективах примерно на 700 человек, 43% из них имеют антитела к коронавирусу. При этом большинство переболели бессимптомно.

"Мы делали исследования: у нас получилось 43% населения (с иммунитетом. - Ред.), которое мы серологически протестовали в ограниченных коллективах - (около 700 человек). Каждый второй из них имеет антитела. И когда мы у них спросили: какая была манифестация клиническая, как они болели, то большинство сказали, что они вообще не болели", - отметила она.

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По мнению исследовательницы, даже такие цифры - 43% - достаточно, чтобы говорить о коллективном иммунитете. Ученая считает, что встреча организма с мутациями вируса в будущем поможет ему защититься.

"Коллективный иммунитет достаточно мощный. Мы делали исследования в Киеве, во многих регионах... У нас подъем начался, когда дети пришли в школы, в садики, пошли и понесли беду домой к родителям", - отметила Виноград.

Напомним, что ранее врач прокомментировала ситуацию в Украине с коронавирусом. Медик считает, что она такая же, как и в Европе.

Ранее врач рассказала, когда в Украине ожидается новый пик заболеваемости коронавирусной инфекцией.

До этого мы рассказывали, как влияет коронавирус при наличии онкологических заболеваний.

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