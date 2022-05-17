Каждый ребенок теперь может поддержать украинских героев: как это сделать

Кто может стать участником проекта

Инициаторы проекта - Укрпочта, благотворительный фонд "Цель" и волонтерское движение #ЯДякуюЗСУ.

Чтобы стать участником проекта, надо отправить рисунок или открытку в любом отделении Укрпочты. Принять участие могут как взрослые, так и дети.

"Все детские рисунки и открытки со словами поддержки и надежды на мирную жизнь от взрослых и детей будут переданы военнослужащим в горячие точки, а также медикам и спасателям, представителям теробороны и коммунальных служб по всей стране", - рассказали в Укрпочте.

Цель проекта - собрать 500 000 рисунков для поддержки наших героев.

Как принять участие

Для участия в проекте необходимо создать рисунок или бесплатно взять в почтамтах своей области открытку (на выбор предлагается серия из 5 открыток с иллюстрациями "котиков" Жабинец Алисы), написать слова благодарности украинским героям и в период с 17 мая по 17 июня.

Отправить рисунок надо по адресу: ул. Крещатик, 22, Киев, 01001. В письме надо указать кому именно вы присылаете рисунок или открытку - военнослужащему, врачу или спасателю ГСЧС.

Подробно об условиях конкурса можно почитать здесь.

Также необходимо подписаться на страницу акции в Instagram "Малюнок герою", где будут опубликованы рисунки участников.

Лучшие рисунки станут NFT и будут проданы, а победитель получит приз

Из всех присланных работ рандомно будет выбрано 500 рисунков и преобразовано их в NFT, средства с продажи которых на аукционе будут направлены на реализацию проекта "Детский сад будущего".

Ребенок - автор рисунка, который будет продан по самой высокой цене, получит подарок от певца Артема Пивоварова - Apple IPad Air из Apple Pencil для рисования.

"После передачи детских рисунков на фронт их NFT-копии мы выставим на продажу в формате аукциона на криптографических бирже Binance. Полученные от продажи средства пойдут на реализацию проекта Детского сада будущего на Черниговщине, который должен быть построен в соответствии с лучшими мировыми практиками с соблюдением требований энергоэффективности", - рассказал Юлиан Побурко, президент БФ "Ціль".

Специально для проекта был создан трогательный видеоролик, в котором снялись военные 24-й механизированной бригады, сотрудники львовской ГСЧС, и врач военного госпиталя.