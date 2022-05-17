UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Каждый ребенок теперь может поддержать украинских героев: как это сделать

Фото: Укрпочта начала конкурс писем украинским воинам (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Укрпочта объявила о новом конкурсе, благодаря которому можно не только поддержать украинских защитников, но и получить ценный приз. Но самой главной целью проекта будет Детский сад будущего в Черниговской области.

Как принять участие в конкурсе - читайте в нашем материале Styler.

Кто может стать участником проекта

Инициаторы проекта - Укрпочта, благотворительный фонд "Цель" и волонтерское движение #ЯДякуюЗСУ.

Чтобы стать участником проекта, надо отправить рисунок или открытку в любом отделении Укрпочты. Принять участие могут как взрослые, так и дети.

"Все детские рисунки и открытки со словами поддержки и надежды на мирную жизнь от взрослых и детей будут переданы военнослужащим в горячие точки, а также медикам и спасателям, представителям теробороны и коммунальных служб по всей стране", - рассказали в Укрпочте.

Цель проекта - собрать 500 000 рисунков для поддержки наших героев.

Как принять участие

Для участия в проекте необходимо создать рисунок или бесплатно взять в почтамтах своей области открытку (на выбор предлагается серия из 5 открыток с иллюстрациями "котиков" Жабинец Алисы), написать слова благодарности украинским героям и в период с 17 мая по 17 июня.

Отправить рисунок надо по адресу: ул. Крещатик, 22, Киев, 01001. В письме надо указать кому именно вы присылаете рисунок или открытку - военнослужащему, врачу или спасателю ГСЧС.

Подробно об условиях конкурса можно почитать здесь.

Также необходимо подписаться на страницу акции в Instagram "Малюнок герою", где будут опубликованы рисунки участников.

Лучшие рисунки станут NFT и будут проданы, а победитель получит приз

Из всех присланных работ рандомно будет выбрано 500 рисунков и преобразовано их в NFT, средства с продажи которых на аукционе будут направлены на реализацию проекта "Детский сад будущего".

Ребенок - автор рисунка, который будет продан по самой высокой цене, получит подарок от певца Артема Пивоварова - Apple IPad Air из Apple Pencil для рисования.

"После передачи детских рисунков на фронт их NFT-копии мы выставим на продажу в формате аукциона на криптографических бирже Binance. Полученные от продажи средства пойдут на реализацию проекта Детского сада будущего на Черниговщине, который должен быть построен в соответствии с лучшими мировыми практиками с соблюдением требований энергоэффективности", - рассказал Юлиан Побурко, президент БФ "Ціль".

Специально для проекта был создан трогательный видеоролик, в котором снялись военные 24-й механизированной бригады, сотрудники львовской ГСЧС, и врач военного госпиталя.

Ранее мы писали, что Укрпочта выпустит марку в честь победы на Евровидении.

Также сообщалось, что украинцы обманывают россиян и забирают их деньги на нужды ВСУ. Теперь у пропагандистов истерика.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины