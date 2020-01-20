Каждая пятая пачка поддельная: украинцев шокировали проверкой известного продукта

Сливочное масло (фото: РБК-Украина)

В Украине проверили сливочное масло

Сливочное масло, которое продается в Украине, проверили на фальсификат. Об этом рассказала Госслужба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Результаты оказались неутешительными, поскольку каждая пятая пачка масла – подделка.

Для проверки масла были отобраны продукты, которые продаются в магазинах Сум, Черкасс, Новой Одессе Николаевской области и в Калуше Ивано-Франковской области.

Всего было отобрано 77 образцов (231 пачка). При этом данные образцы были представлены 30 производителями сливочного масла, из которых 28 – это украинские компании, а 2 – немецкие.

Образцы масла отправили в две лаборатории, которые занялись подробным исследованием продуктов. Исследование показало, что 16 образцов масла являются фальсификатом. В Сумах – это 3 образца, Новой Одессе – 2, Черкассах – 3, в Калуше – 8.

Ивано-Франковский гормолзавод сделал масло, в котором половина состава – заменители. Богодуховский завод в Харьковской области добавил в масло 75% немолочных жиров.

В Одесской области в Килие сделали масло, в котором находится 92% немолочных жиров. В масле "Апрель", которое сделали в Каневе – 87% немолочных жиров. Масло, которое сделали в Днепре ООО "Интермол", оказалось на 100% поддельным, как и продукция "Николаевмолпрома".

Основных нарушителей можно посмотреть здесь.

В данных образцах сливочного масла, напротив которых стоят пробелы (–) несоответствий обнаружено не было.

Напомним, что в Украине из-за фальсификата запретили популярный антисептический препарат.