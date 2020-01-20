ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Каждая пятая пачка поддельная: украинцев шокировали проверкой известного продукта

STYLERЖизнь    20.01.2020 - 16:38
Каждая пятая пачка поддельная: украинцев шокировали проверкой известного продукта
Сливочное масло (фото: РБК-Украина)

В Украине проверили сливочное масло

Сливочное масло, которое продается в Украине, проверили на фальсификат. Об этом рассказала Госслужба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Результаты оказались неутешительными, поскольку каждая пятая пачка масла – подделка.

Для проверки масла были отобраны продукты, которые продаются в магазинах Сум, Черкасс, Новой Одессе Николаевской области и в Калуше Ивано-Франковской области.

Всего было отобрано 77 образцов (231 пачка). При этом данные образцы были представлены 30 производителями сливочного масла, из которых 28 – это украинские компании, а 2 – немецкие.

Образцы масла отправили в две лаборатории, которые занялись подробным исследованием продуктов. Исследование показало, что 16 образцов масла являются фальсификатом. В Сумах – это 3 образца, Новой Одессе – 2, Черкассах – 3, в Калуше – 8.

Ивано-Франковский гормолзавод сделал масло, в котором половина состава – заменители. Богодуховский завод в Харьковской области добавил в масло 75% немолочных жиров.

В Одесской области в Килие сделали масло, в котором находится 92% немолочных жиров. В масле "Апрель", которое сделали в Каневе – 87% немолочных жиров. Масло, которое сделали в Днепре ООО "Интермол", оказалось на 100% поддельным, как и продукция "Николаевмолпрома".

Основных нарушителей можно посмотреть здесь.

В данных образцах сливочного масла, напротив которых стоят пробелы (–) несоответствий обнаружено не было.

Напомним, что в Украине из-за фальсификата запретили популярный антисептический препарат.

Украина и Турция начали очередной раунд переговоров относительно свободной торговли В Британии герб Украины посчитали символом терроризма: все детали
Новости Украины Украинамасло
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь