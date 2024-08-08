Кавунова дієта: нутриціолог розповіла, чи справді можна схуднути та які є ризики

Що відомо про кавунову дієту

Це дієта під час якої можна їсти лише кавун. Тривати вона може від 3 днів до 2 тижнів.

"Логічно, що на ній файно худнуть, бо 30 ккал на 100 г кавуна робить цю дієту низькокалорійною", - йдеться у повідомленні.

За словами експерта, з'ївши 5 кг м'якоті кавуна можна наїсти аж 1500 ккал.

Однак, якщо їсти лише кавун тиждень, то це не про здоровʼя й баланс нутрієнтів. Зокрема, можна очистити організм і схуднути, після такої дієти ви знову наберете кілограми.

Які ризики

Недоїдання мінімальних добових норм макронутрієнтів ще нікому не допомогло.

Відчуття голоду повпливає на зміни настрою, може посилитись мігрень, головний біль. Кавун містить велику кількість води, що може збільшити обсяг сечі, порушити водно-електролітний баланс. Це може бути проблематичним для людей з вже існуючими захворюваннями нирок.

Категорично не варто практикувати таку дієту:

дітям

вагітним

жінкам на грудному вигодовуванні

людям з діабетом чи хронічними захворюваннями

"І це точно не найкращий фрукт для переїдання людьми зі дуттям і, особливо СПК, адже FODMAP в них можуть спричинити посилене здуття живота, закреп та/або діарею", - додала нутриціолог.

Чи корисний кавун

Кавун - хороше джерело води, вітаміну С та антиоксидантів.

В ньому є унікальна амінокислота цитрулін, яка може сприяти нормалізації артеріального тиску. Можна їсти на десерт, додавати в салати, зблендерувати і зробити морозиво.

У кавуні міститься фолієва кислота, яка регулює жировий обмін і надає протисклеротичну дію.

До складу кавуна входять легкозасвоювані цукри, які оздоровлюють і живлять печінку.

Важливо, якщо кавун багатий токсичними речовинами, пов'язана рідина його м'якоті вже не є корисною.